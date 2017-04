SEX AND THE CITY 2/ Su La5 il film con Sarah Jessica Parker (oggi, 7 aprile 2017)

film prima serata

SEX AND THE CITY 2, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 7 APRILE 2017: IL CAST - Sex and the city 2, il film in onda su La5 oggi, venerdì 7 aprile 2017 alle ore 21.10. Una commedia prodotta negli Stati Uniti D’America nel 2010 dalla Village Roadshow Pictures unitamente alla HBO. Le aziende di produzione hanno individuato per la regia il bravo Michael Patrick King, professionista che all'interno della produzione ha ottenuto anche altri compiti. Il film che si rifà a una celebre serie televisiva che aveva lo stesso titolo, è il sequel di Sex in the city, commedia anch’essa programmata dal canale americano HBO. Il film vede un cast di attori di altissimo livello, tra di essi spicca Sarah Jessica Parker e Kristin Davis, interessante e foriera di ricompense anche la presenza di Penélope Cruz, di Liza Minnelli e Miley Cyrus che nella pellicola interpretano loro stesse. La pellicola è già stata programmata diverse volte sui piccoli schermi del bel paese, riscuotendo sempre un ottimo successo sotto il profilo dell’audience. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

SEX AND THE CITY 2, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 7 APRILE 2017: LA TRAMA - La pellicola di fatto inizia con un flashback sulla vita delle protagoniste, esse nella finzione cinematografica sono riportate agli anni ottanta, anni che hanno fatto da sfondo all’incontro tra Carrie, Charlotte, Miranda e Samantha. La trama improvvisamente ritorna ai giorni nostri quando le quattro amiche sono impegnate nei preparativi del matrimonio tra Stanford ed Anthony. Esso avviene a due anni dello sposalizio di Carrie con Mr. Big, e cavalca la paura che la donna ha di entrare a far parte di quelle coppie annoiate dalla vita matrimoniale. I problemi di Carrie si innestano con quelli delle altre sue amiche, con Charlotte che deve far fronte alla faticosa vita che i propri figli gli impongono, con Miranda che ha un nuovo capo al lavoro, e con Samantha che è entrata in menopausa allo scoccare dei cinquantadue anni. Il film prende però un improvvisa accelerazione quando le quattro amiche allo scopo di rivivere gli antichi fasti organizzano un viaggio negli emirati Arabi, qui tra molti imprevisti e qualche avventura sentimentale, le quattro iniziano ad apprezzare quello che hanno conquistato negli ultimi vent'anni, conoscendo altresì le soddisfazioni che solo la vita di mezza età può fornire.

