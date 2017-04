STASERA IN TV /Oggi, programmi Mediaset: L'onore e il rispetto, Gi Joe-La nascita dei cobra (venerdì 7 aprile)

In onda su Mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 7 APRILE 2017 - Film, fiction, serie tv americane, reality show, appronfondimenti giornalistici e cartoni animati, la prima serata di venerdì in casa Mediaset accontenta tutte le fasce di telespettatori, dai grandi ai piccini. Vediamo trame e orari. Su Canale 5 consueto appuntamento alle ore 20.30 con l'informazione satirica di Striscia La notizia, a seguire dalle ore 21 puntate inedite della fiction con Gabriel Garko L'onore e il rispetto-Ultimo capitolo mentre alle ore 23 torna l'ironia del Chiambretti Night con Piero Chiambretti. Su Italia 1 alle ore 20.30 ci sono i casi misteriosi di Csi Miami mentre a partire dalle ore 21 va in onda il film Gi Joe-La nascita dei cobra con Will Smith nei passi di un supereore del futuro. In seconda serata dalle ore 23 un classico dell'horror, The final destination, primo episodio della trilogia. Su Rete 4 spazio all'approfondimento giornalistico: alle 20.30 c'è la striscia di Paolo Del Debbio Dalla parte vostra, in prime time alle 21 tornano i misteri di Quarto Grado, infine dalle 23 i viaggi femminili di Donna Avventura. Su La 5 alle ore 21.10 c'è Sex and the city 2, secondo film delle quattro amiche di New York mentre alle ore 23 c'è il reality show Aspettando cambio casa, cambio vita! con uno speciale in prima tv dedicato al Salone del mobile di Milano.

Repliche dei programmi di maggiore successo del momento su Mediaset Extra che propone alle ore 21 Lo scherzo Perfetto di Teo Mammuccari, mentre alle ore 00.10 Avanti un altro con Paolo Bonolis. Su Iris ci sono il giallo e il mistero: alle ore la sit poliziesca 21 Infiltrato speciale, alle ore 23 Splendor. Anche Top crime punta sulle tinte noir: alle ore 21 The mysteries of Laura II, una prima tv americana, subito dopo alle ore 22 un altro episodio di The mysteries of Laura II - prima tv, infine alle ore 22.50 Stalker, serie dedicata al crimine. Su Italia 2 va di scena il divertimento: alle ore 21 c'è il film Scuola di polizia (di H. Wilson), mentre alle ore 23.05 la commedia demenziale dal titolo Hot Fuzz. Se avete bambini sintonizzatevi su Boing: alle ore 20 le avventure del cane più famoso della tv in Be cool, scooby-doo!, alle ore 21:20 il divertentissimo Yoy soy franky, seguito alle ore 22:10 da Clarence. Ancora cartoni animati alle ore 22:40 con il giapponese What a mess Slump e Arale, dopo alle ore 23:05 c'è Robotboy, infine dalle ore 23:45 tornano le puntate di Polli kung fu.

PROGRAMMAZIONE SERALE - MEDIASET

CANALE 5

Ore 20.30 - Striscia La notizia

Ore 21.00 - L'onore e il rispetto-Ultimo capitolo

Ore 23.00 - Chiambretti Night

ITALIA 1

Ore 20.30 Csi Miami

Ore 21.00 - Gi Joe-La nascita dei cobra

Ore 23.00 - The final destination

RETE 4

Ore 20.30 - Dalla parte vostra

Ore 21.00 - Quarto Grado

Ore 23.30 - Donna Avventura

LA 5

Ore 21.10 - Sex and the city 2

Ore 23.00 - Aspettando cambio casa, cambio vita!.. speciale salone del mobile - prima tv

MEDIASET EXTRA

Ore 21.00 - Lo scherzo Perfetto

Ore 00.10 - Avanti un altro

IRIS

Ore 21.00 - Infiltrato speciale

Ore 23.00 - Splendor

TOP CRIME

Ore 21.00 - The mysteries of laura II - prima tv

Ore 22.00 - The mysteries of laura II - prima tv, ore 22.50 Stalker

ITALIA 2

Ore 21.00 - Scuola di polizia (di H. Wilson)

Ore 23.05 - Hot Fuzz

BOING

Ore 20.00 - Be cool, scooby-doo!

Ore 21:20 - Yoy soy franky

Ore 22:10 - Clarence

Ore 22:40 - What a mess Slump e Arale

Ore 23:05 - Robotboy

Ore 23:45 - Polli kung fu

