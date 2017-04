STASERA IN TV / Oggi, programmi Rai: Il coraggio di vincere, Furore, Gomorra-La Serie (venerdì 7 aprile 2017)

In onda sulle rete Rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 7 APRILE 2017 - I programmi televisivi in onda venerdì 7 aprile 2017 in prima serata sulle reti Rai sono molteplici. I telespettatori possono scegliere il genere drammatico proposto da Rai Uno o quello di genere commedia in onda su Rai Movie. Per gli amanti dell'arte è previsto su Rai 5 un film documentario dedicato a Monet. Non manca il genere musicale con il game show in onda su Rai Due, e il genere poliziesco in onda su Rai 4 con la serie televisiva "Criminal Mind". Su Rai Tre arriva in prima visione la famosa serie TV "Gomorra 2", infine Rai Premium ripropone la fiction "Sorelle". Sulle reti Rai Uno, Rai Due e Rai Tre, in seconda serata, andranno in onda il settimanale del Tg1 "TV7", la rubrica TG2 Punto di vista e il programma scientifico e culturale "Ulisse-Il piacere della scoperta". I programmi più seguiti saranno, probabilmente, "Furore" su Rai 2 e "Gomorra 2" su Rai Tre.

I telespettatori di Rai Uno potranno seguire il film TV intitolato "Il coraggio di vincere", per la regia di Marco Pontecorvo. Fanno parte del cast Nino Frassica, Adriano Giannini e Serena Rossi. E' la storia di Rocco, un ex-pugile che decide di abbandonare il ring per gestire una palestra. Tra gli iscritti c'è Ben, un ragazzo senegalese talentuoso a cui Rocco dedica particolare attenzione. Ben ha tutte le carte in regola per diventare un grande campione e per Rocco sarebbe una grande soddisfazione. Su Rai Due verrà trasmessa la seconda puntata del game show "Furore" condotto da Alessandro Greco insieme ai comici Gigi e Ross. Anche stasera ci saranno due squadre di vip in gara che dovranno contendersi la vittoria superando le varie fasi del gioco musicale e le eventuali penitenze. Sul canale Rai Tre, in prima visione, andrà in onda "Gomorra-La serie" seconda stagione. E' la storia di un boss della camorra e di alcuni uomini del suo clan, che si ispira al libro di Roberto Saviano, il famoso scrittore napoletano che racconta la realtà di un territorio nelle mani della criminalità organizzata. Tra i protagonisti principali ci sono Marco D'Amore, Salvatore Esposito e Fortunato Cerlino. Su Rai 4 sono previsti tre telefilm della serie poliziesca intitolata "Criminal Minds" Gli episodi in onda questa sera fanno parte della sesta stagione. Le storie sono nate da un'idea del produttore e sceneggiatore statunitense Jeff Davis. Serata dedicata all'arte quella su Rai 5 che propone il film documentario "Manet: Ritratti di vita", che racconta le opere del grande pittore francese. Le tele più famose di Edouard Manet sono state raccolte dando vita ad una mostra straordinaria. Tra i dipinti di cui si parlerà ci sono "Musica alle Tuilleries" e "Colazione sull'Erba".

Rai Movie propone ai suoi telespettatori il genere commedia attraverso la proiezione del film "Quel momento imbarazzante", con Miles Teller e Zac Efron. La regia è di Tom Gormican. Il film racconta le vicende di tre amici trentenni che hanno difficoltà a comportarsi da adulti e a prendersi le proprie responsabilità. Anche in amore i tre giovani non si impegnano come dovrebbero. Il film è uscito negli Stati Uniti nel 2014 e dura circa un'ora e mezza. Il canale Rai Premium dà la possibilità di rivedere "Sorelle" la fiction di Rai Uno andata in onda giovedì 6 aprile 2017. In questa puntata Giulio (Niccolò Calvagna), in seguito alla ferita riportata sulla testa, ha bisogno di una trasfusione. Si scopre quindi che il ragazzino non è di Roberto (Giorgio Marchesi) ma è il frutto di una relazione extra-coniugale della madre Elena (Ana Caterina Morariu). La fiction è ambientata nella città di Matera, il soggetto è di Ivan Cotroneo e Monica Rametta e la regia è di Cinzia Th Torrini.



PROGRAMMAZIONE SERALE - RAI





RAI UNO

Ore 21.25 Il coraggio di vincere, film genere drammatico

RAI DUE

Ore 21.20 Furore, game show genere musicale

RAI TRE

Ore 21.15 Gomorra 2-La serie, serie Tv

RAI 4

Ore 21.05 Criminal Minds VI, telefilm poliziesco

RAI 5

Ore 21.15 Manet: Ritratti di vita, film documentario

RAI MOVIE

Ore 21.20 Quel momento imbarazzante, film commedia

RAI PREMIUM

Ore 21.20 Sorelle, fiction

