STASERA IN TV / Oggi, programmi Sky: Italia's Got talent, Sleepy Hollow (venerdì 7 aprile 2017)

In onda su Sky

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 7 APRILE 2017 - Venerdì 7 aprile in prima serata gli abbonati Sky potranno godersi uno dei numerosi programmi offerti dal ricchissimo palinsesto. Su Sky Uno si potrà seguire il settimo episodio della terza stagione del divertente talent show Italia's Got Talent, con la partecipazione di Claudio Bisio, Luciana Littizzetto, Nina Zilli e Frank Matano nel ruolo di giudici. Su Sky Atlantic va in onda The Passion, mentre per gli appassionati di serie televisive sarà imperdibile la decima puntata della quarta stagione di Sleepy Hollow, in onda su Fox, oppure il quinto episodio della prima stagione di The Blacklist: Redemption, in programma su Fox Crime. Per gli amanti della fantascienza e soprattutto per coloro che ammirano uno straordinario regista come James Cameron, su Sky Cinema Uno c'è la possibilità di rivedere, o di vedere per la prima volta per coloro che se lo fossero perso, il colossal dal titolo Avatar, ultimo film del genio canadese. Su Sky Cinema Hits andrà in onda una bellissima pellicola, intitolata La regola del gioco, con la partecipazione di Jeremy Renner nel ruolo di protagonista, mentre su Sky Cinema Family ci sarà il film d'avventura Il Regno dei bambini, da poter vedere tutti insieme sul divano. Per una divertente commedia tutta italiana bisognerà sintonizzarsi su Sky Cinema Passion, dove verrà trasmesso il film Poli opposti, con la partecipazione di Luca Argentero e Sarah Felberbaum. Un'altra commedia simpatica sarà, intitolata Grimsby, Attenti a Quell'Altro, sarà trasmesso su Sky Cinema Comedy. Su Sky Cinema Max verrà trasmesso Sicario, un bellissimo film d'azione altamente consigliato agli amanti del genere, con la partecipazione di Benicio Del Toro, Emily Blunt e Josh Brolin. Per concludere su Sky Cinema Cult, si sarà lo splendido film Cast Away diretto dal regista Robert Zemeckis, che ha definitivamente consacrato l'attore Tom Hanks come uno dei più bravi nella storia del cinema.

PROGRAMMAZIONE SERALE - SKY





SKY UNO

Ore 21.20 - Italia's Got Talent

SKY ATLANTIC

Ore 21.15 - The Passion

FOX

Ore 21.00 - Sleepy Hollow

FOX CRIME

Ore 21.05 - The Blacklist: Redemption

SKY CINEMA UNO

Ore 21.15 - Avatar

SKY CINEMA HITS

Ore 21.15 - La regola del gioco

SKY CINEMA FAMILY

Ore 21.00 - Il regno dei bambini

SKY CINEMA PASSION

Ore 21.00 - Poli opposti

SKY CINEMA COMEDY

Ore 21.00 - Grimsby, Attenti a Quell'Altro

SKY CINEMA HITS

Ore 21.015 - La regola del gioco

SKY CINEMA MAX

Ore 21.00 - Sicario

SKY CINEMA CULT

Ore 21.05 - Cast Away

© Riproduzione Riservata.