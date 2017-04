STEFANO DE MARTINO/ Video, sotto la grandine a Roma e augura “buon natale” (oggi, 7 aprile 2017)

Stefano De Martino

STEFANO DE MARTINO, VIDEO: SOTTO LA GRANDINE A ROMA, AUGURA “BUON NATALE” (OGGI, 7 APRILE 2017) - È arrivata ormai la primavera da qualche settimana ma il tempo metereologico fa un po’ come gli pare e ha riservato una brutta sorpresa a Stefano De Martino. Ieri pomeriggio il ballerino si trovava a Roma per le consuete prove in vista della registrazione del serale di Amici di Maria De Filippi. Lì il ballerino si è ritrovato sotto una grandinata all’uscita degli studi. L’ex marito di Belen Rodriguez ha ripreso tutto con il suo smartphone in una diretta su Instagram Stories che i fans hanno subito “catturato” e condiviso sul popolare social network dedicato alle foto. Nel video condiviso da una delle sue fanpage ascoltiamo la voce di De Martino esclamare: “C’è la temp…ma perché??”.

Stefano non compare nel video ma vediamo tutto dalla sua prospettiva: il grosso cespuglio con sotto il praticello ricoperto dal chicchi di grandine, il pavimento bagnato e il cielo grigio sugli edifici là attorno. Una brutta sorpresa che non ha però tolto il sorriso al ballerino, che ha scherzato su questo tempo non proprio primaverile scrivendo “Buon natale”. Una battuta che avrà sicuramente fatto sorridere le fans, che ben conosco la simpatia tutta napoletana dell’affascinante ballerino e supporter di Amici di Maria De Filippi. Clicca qui per vedere il video realizzato da Stefano De Martino.

