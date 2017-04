STORIA DI UNA MONACA/ Su Rete 4 il film con Audrey Hepburn (oggi, 7 aprile 2017)

film

STORIA DI UNA MONACA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 7 APRILE 2017: IL CAST - Storia di una monaca, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 7 aprilre 2017 alle ore 16.35. Una pellicola di genere drammatica del 1959 diretta da Fred Zinnermann e prodotta negli Stati Uniti mentre del cast fanno parte la famosissima Audrey Hepburn, Peter Finch, Edith Evans, Peggy Ashcroft, Mildred Dunnock, Dean Jagger, Gabriella Andreini e Barbara O'Neil. Il film è tratto da un romanzo omonimo d Kathryn Hulme, il quale si basa a sua volta sulla vera storia di una suora belga entrata a far parte di diverse missioni umanitarie, Mary Louise Habets. Parte della critica ha lodato la magistrale interpretazione della Hepburn impegnata in un ruolo introspettivo di una suora in eterno conflitto tra la sua volontà ed il rispetto delle regole. La trama del film nel dettaglio.

STORIA DI UNA MONACA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 7 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film è incentrato sulla vita travagliata della giovane belga Gabrielle Van Der Mall interpretata dalla Hepburn, figlia di un noto medico del paese. Gabrielle felicemente fidanzata e dedita alla vita familiare decide di lasciare il suo amato e di abbracciare la vita religiosa, avendo ricevuto la chiamata e desiderosa di aiutare i bisognosi e di partire per una missione umanitaria in Congo. Con il nome di Suor Lucia inizia la sua vita in congregazione, dove quest'ultima si diploma con successo alla scuola di medicina tropicale. Su consiglio della madre superiora la giovane Suor Lucia viene inizialmente inviata a svolgere la sua professione assistenziale presso il reparto psichiatrico di un ospedale. Suor Lucia dovrà attendere per ben tre anni, prima di poter essere finalmente inviata in Congo ad assistere il chirurgo Dottor Fortunati. Passano gli anni di servizio e nel frattempo, alle vicende professionali di Suor Lucia fa sfondo il possibile scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Quest'ultima intenzionata a rientrare in patria per riaccompagnare un malato si mostra subito pronta per ripartire per il Congo, ma la minaccia della guerra che incombe e la decisione della madre superiora, le impediscono di portare avanti la sua missione. Il Belgio viene invaso dai tedeschi e suor Lucia viene inviata a lavorare per la resistenza e ad assistere i feriti di guerra, nonostante si mostri restia a questa decisione suor Lucia decide di adempiere a questa nuova missione. La guerra non lascia tregua ed appresa la notizia della morte del padre ucciso dai tedeschi e logorata dall'eterno conflitto con la madre superiora e le sue inoppugnabili decisioni, suor Lucia decide di lasciare la congregazione e svestirsi dell'abito da suora.

