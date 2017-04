Sonia Lorenzini mamma? Uomini e donne, dal tumore ad un figlio? "Presto saremo in tre"

sonia lorenzini, trono classico

SONIA LORENZINI MAMMA? PRIMA L'ANNUNCIO CHE ILLUDE I FAN DI UOMINI E DONNE E POI...

Sonia Lorenzini presto mamma? Questo è il tomentone del momento tra i fan di Uomini e donne. Lo show tornerà oggi pomeriggio, si spera, con una nuova puntata ma, intanto, i suoi ex si danno da fare sui social. Una delle protagoniste continua ad essere la bella Sonia Lorenzini la tronista mordi e fuggi che nelle scorse settimane ha deciso di lasciare il trono per seguire il suo scalpitante corteggiatore, ovvero Emenuale Mauti. I due sono molti felici ormai da settimane tanto che spesso si è parlato di un possibile matrimonio e di un figlio. Proprio nelle scorse ore l'annuncio della bella tronista ha fatto tremare i suoi fan convinti proprio che la tronista avesse annunciato una gravidanza al grido di "presto in tre", ma così non è stato. E allora cosa è successo?

SONIA LORENZINI MAMMA? PRIMA L'ANNUNCIO E POI LA PRESENTAZIONE DI POLPETTA AI FAN

Nei giorni scorsi Sonia Lorenzini si è raccontata e, in particolare, ha alzato il velo su un periodo molto difficile in cui ha dovuto combattere contro un terribile tumore. La sofferenza e il dolore sembrano solo un lontano ricordo anche se la stessa tronista ha sottolineato il fatto che quel brutto male ha rovinato il suo corpo, cambiandolo. Sonia non si è fermata, è andata avanti per la sua strada fino ad arrivare a Uomini e donne dove, sembra, ha trovato l'amore con Emanuele. I due stanno insieme ormai da qualche mese ed ecco perchè all'annuncio dell'arrivo di un nuovo membro in famiglia tutti avevano pensato ad un bambino, e invece no. A casa Lorenzini è arrivata Polpetta, una tenera gattina che la tronista ha adottato. Su Instagram story Sonia ha raccontato che la micina ha avuto una broncopolmonite ma che adesso è guarita e che loro l'hanno accolta in casa. Niente bambino per la coppia, delusi?

