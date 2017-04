Sorelle, Fiction Rai 1/ Anticipazioni ultima puntata: Chiara trova l'assassino di Elena, è morta davvero?

Sorelle

– Giovedì 13 aprile, in prima serata su Raiuno, andrà in onda l’ultima puntata di Sorelle, la fiction di Raiuno che racconta la storia di Chiara ed Elena, due sorelle unite da un filo conduttore destinato a non spezzarsi mai. Chiara, dopo aver perso l’amore della sua vita, Roberto, che ha sposato proprio Elena, si trasferisce a Roma dove è riuscita a crearsi una brillante carriera da avvocato. La scomparsa di Elena la riporta, tuttavia, a Matera dove la donna è costretta a fare i conti con il passato. Indagando sulla scomparsa di Elena, si scopre che la donna è stata uccisa ma chi è il colpevole? Chiara, che non ha mai creduto nella colpevolezza di Roberto, assume la sua difesa e con l’aiuto del collega Daniele, innamorato di lei, comincia a fare chiarezza sulla vicenda scoprendo che Roberto non è il vero padre di Giulio, il terzo figlio di Elena. Chiara e Daniele risalgono così a Martino Siniscalchi, vice sindaco di Potenza. E’ lui il vero assassino di Elena? Nell’ultima puntata, Chiara scopre che Martino è il vero padre di Giulio e che per anni ha pagato Elena per mantenere il segreto. Siniscalchi è un uomo violento e tutti gli indizi portano alla sua colpevolezza. Chiara riesce così ad ottenere l’assoluzione di Roberto ma quando tutti i pezzi sembrano al loro posto, emergono nuove ed importanti verità. Elena è morta davvero? Lo scopriremo solo giovedì 13 aprile.

Ieri sera 6 aprile è andata in onda la penultima puntata di "Sorelle", fiction della Rai che vede protagonista assoluta Anna Valle. La serie, un misto di dramma e giallo, ha appassionato moltissimi telespettatori, portando la fiction ad essere un altro grande successo per la Rai! La puntata di ieri sera ci ha avvicinati sempre più alla conclusione di questa vicenda, sempre che la storia si concluda con questa prima stagione e non ci sia l'intenzione invece di fare un'altra stagione! Le domande dei fans infatti crescono sempre più: si scoprirà chi è l'assassino di Elena, sempre che di omicidio si tratti? Alla fine della puntata Chiara Silani, la sorella della scomparsa, e Daniele, suo amico e collega, scoprono chi è il vero padre del piccolo Giulio: un certo Martino Siniscalchi, vicesindaco della città di Potenza. Sarà stato lui a dare i soldi ad Elena e poi ad ucciderla? Lo sapremo solo nell'ultima puntata di giovedì prossimo 13 aprile!

