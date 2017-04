Stefano De Martino/ Il fratello di Belen Rodriguez lo attacca sui social: Non difendi la madre di tuo figlio!

Stefano De Martino e Belen Rodriguez

Stefano De Martino sotto attacco, il fratello di Belen Rodriguez sbotta sui social: "Non difendi la madre di tuo figlio!" - Duro attacco per Stefano De Martino: ad inveire contro il ballerino di Amici è l'ex cognato nonchè fratello di Belen Rodriguez, Jeremias. Negli ultimi giorno la showgirl è tornata al centro del gossip non soltanto per la sua storia con Andrea Iannone e tapiri annessi, ma soprattutto per le dichiarazioni fatte dall'ex Fabrizio Corona. Queste hanno scatenato numerose critiche verso la showgirl argentina, che si vanno ad accumulare a quelle ricevute negli ultimi giorni per il tipo di educazione che dà a suo figlio Santiago. Se la Rodriguez è comunque abituata a ricevere critiche di ogni tipo, a suo fratello Jeremias la cosa non va giù. Lo sfogo del ragazzo però inaspettatamente coinvolge Stefano De Martino, reo a suo dire di non aver speso una parola in difesa della sua ex moglie nonchè madre di suo figlio, cosa per lui assolutamente inaccettabile.

Jeremias Rodriguez attacca Stefano De Martino: il duro sfogo del fratello di Belen - Ed ecco che su Instagram, Jeremias Rodriguez scrive: "Ora parlo io. Forse, ma solo forse, io sia un co***one, ma di questa cosa sono fiero e convinto. Non lascerei mai incolpare la madre di mio figlio con accuse false (scontato sta fare/creare situazioni apposta per far parlare la gente). Fondamentalmente perché il male principale lo starei facendo al mio proprio figlio". Il fratello di Belen non fa nomi ma il messaggio è palesemente rivolto all'ex cognato che, di fronte alla bolgia creatasi dopo le dichiarazioni di Corona e non solo, non avrebbe mosso un dito per difendere la madre di suo figlio. Un comportamento le cui conseguenze, secondo Jeremias, ricadrebbero proprio sul piccolo Santiago. Per il momento Stefano De Martino ha deciso di non rispondere alle accuse dell'ex cognato, anche se è prevedibile che presto il noto ballerino di Amici dirà la sua a riguardo.

