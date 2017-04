Striscia La Notizia / Anticipazioni puntata 7 aprile: video, Tapiro d'oro a Massimo Ferrero

Striscia la Notizia

Striscia La Notizia, anticipazioni puntata 7 aprile: Valerio Staffelli consegna il tapiro d'oro a Massimo Ferrero - A Striscia la Notizia sarà il momento stasera ancora una volta del Tapiro d'oro. L'inviato Valerio Staffelli si è recato a Bogliasco per consegnare il tanto agognato premio al Viperetta, Massimo Ferrero. A questo è stata revocata la nomina di Presidente della Sampdoria dopo il crack finanziario della Livingston, un colpo basso seguito anche dall'inibizione per l'esultanza dopo la gara vinta contro la Roma. Della situazione possiamo vedere un video di anticipazione che ci mostra proprio Valerio Staffelli consegnando il premio a Massimo Ferrero. Ficarra e Picone, che conducono il tg satirico ideato nel 1988 da Antonio Ricci, invitano poi il pubblico a tornare stasera verso l'ora di cena su Canale 5 proprio per seguire questo programma che ha sempre regalato approfondimenti interessanti anche su tematiche piuttosto scottanti.

Striscia La Notizia, anticipazioni puntata 7 aprile: torna l'appuntamento nel prime time di Canale 5 - Anche stasera, venerdì 7 aprile 2017, potremo assistere nel prime time di Canale 5 al telegiornale satirico Striscia la Notizia. Alla conduzione troviamo ancora Ficarra e Picone che introdurranno diversi servizi molto interessanti e che ci porteranno dentro a diverse situazioni un po' particolari. Dal 1988 il programma ideato da Antonio Ricci tiene compagnia agli italiani all'ora di cena per cercare di fare chiarezza su fatti davvero molto importanti. Sono numerosi poi gli inviati che ci portano all'interno di realtà spiegate sempre molto bene e con l'intensità di chi riesce ad analizzare nel profondo anche situazioni molto particolari. Staremo a vedere quello che accadrà stasera e quali saranno i servizi introdotti dal duo comico siciliano.

