TONIO FORTEBRACCI/ Gabriel Garko: recupererà la memoria? (L’onore e il rispetto 5, puntata 7 aprile 2017)

Gabriel Garko nei panni di Tonio Fortebracci

TONIO FORTEBRACCI, IL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA GABRIEL GARKO: LA FUGA E L’ARRIVO IN COMMISSARIATO (L’ONORE E IL RISPETTO 5, PUNTATA 7 APRILE 2017) Tonio Fortebracci, il personaggio protagonista della fiction L’onore e il rispetto interpretato da Gabriel Garko, è tornato per la quinta stagione della fiction. Lo avevamo lasciato in Svizzera, insieme a Carmela, Antonia e il fido Ricky, preda di un agguato a opera di De Nicola che gli ha portato via per sempre la donna che amava. Nella prima puntata andata in onda venerdì scorso abbiamo scoperto che Tonio era stato ferito e fatto prigioniero da Ettore, che voleva mettere le mani sul tesoro della mafia. Per questo ha cominciato a torturare Fortebracci, senza però ottenere le informazioni che desiderava. Il protagonista sembrava morto dopo un trattamento particolarmente forte a base di “elettroshock” e per questo il nuovo padrino aveva chiesto a Dagò, suo uomo proprietario della masseria dove Fortebracci era tenuto prigioniero, di seppellirlo. Tuttavia l’uomo non era morto e il criminale aveva deciso di non ucciderlo, sperando di mettere lui le mani sul tesoro della mafia.

Due anni dopo, una perquisizione della polizia porta alla luce delle armi nella masseria, Dagò viene arrestato e nessuno si accorge di Tonio, che così scappa. Tuttavia egli non ricorda più nemmeno il suo nome e viene soccorso da un bambino che lo porta a casa sua. La madre del bimbo, Michela, aiuta Tonio e in cambio lui la protegge dal cognato che vuole mettere le mani sui suoi terreni. Al commissariato, dove è arrivata a lavorare Daria, Dagò si lascia sfuggire di aver nascosto Fortebracci e così la polizia comincia a cercarlo. Michela lo nasconde e passa anche la notte con lui. Il cognato dà fuoco alla sua stalla e così Tonio gli tende una trappola e lo uccide. Decide poi di consegnarsi alla polizia, perché ha capito che forse così riuscire a capire come si chiama e chi è.

TONIO FORTEBRACCI, IL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA GABRIEL GARKO: RECUPERERÀ LA MEMORIA? (L’ONORE E IL RISPETTO 5, PUNTATA 7 APRILE 2017) Nella seconda puntata de L’onore e il rispetto 5, Daria cercherà di aiutare Tonio a recuperare la memoria, anche perché sa che non è più un uomo malvagio e potrebbe darle una mano a mettere sotto accusa De Nicola e Trapanese. I quali non tarderanno a scoprire che Fortebracci è ancora vivo e cercheranno quindi di eliminarlo. Quando il protagonista recupererà la memoria, molto facilmente comincerà a chiedersi dove sia sua figlia, a cui ha sempre tenuto tantissimo. Fortunatamente noi l’abbiamo vista scappare con Ricky, ma lui potrebbe non sapere che la ragazzina è riuscita a scampare al terribile agguato.

