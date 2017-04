UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni 7 aprile: Luca riesce ad incastrare Vittorio?

Un posto al sole

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 7 APRILE: LUCA RIESCE A INCASTRARE VITTORIO? - I telespettatori di Un posto al sole avevano creduto che la denuncia di Vittorio avrebbe definitivamente concluso le minacce e gli intrighi di Luca, ma le cose andranno diversamente dal previsto. Da Roma, infatti, il poliziotto darà vita ad un ultimo disperato attacco, che lascerà attoniti Raffaele e Ornella, convinti che finalmente Iolanda avrebbe potuto avere giustizia. Guido e Assunta continueranno, invece, a pensare all'incolumità del figlio, pensando che Grimaldi potrebbe fargli del male ancora una volta. Nella speranza che la vicenda giunga presto alla conclusione nel migliore dei modi, si tornerà oggi a parlare del rapporto tra Niko e Susanna.

Quest'ultima sarà molto grata all'amico che, con la sua correttezza le ha permesso di essere riconfermata allo studio legale di Enriquez. Eppure il ritorno di un uomo del suo passato, rimasto in missione all'estero per diversi mesi, cambierà tutto: Susanna apparirà improvvisamente strana e sfuggente, mentre Niko non riuscirà a capire il motivo di questo cambiamento. Dopo avere messo le cose in chiaro con tutti i vicini di casa, Roberto dovrà affrontare un'emergenza a causa della quale sarà costretto ad occuparsi da solo di Cristina. Serena e Filippo lo convinceranno ad impegnarsi nel suo ruolo di padre single, in attesa che Marina rientri dal suo breve viaggio.

