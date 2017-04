UNA VITA/ Anticipazioni italiane e spagnole: Trini e Ramon finalmente sposi, ma a che prezzo?

Beautiful

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 7 APRILE: TRINI E RAMON SPOSI - Sarà una puntata da non perdere quella che i telespettatori di Una vita potranno seguire oggi su Canale 5, a partire dalle ore 14:10. Ricordandovi che domani la telenovela spagnola non andrà in onda a differenza di quanto accaduto la scorsa settimana, vi segnaliamo il giorno tanto atteso per Trini e Ramon, che arriveranno in chiesa per diventare (di nuovo) marito e moglie. Insieme a loro ci saranno i familiari, ma anche gli amici più cari a partire dai testimoni Celia e Maximiliano. Maria Luisa sarà al fianco del padre in questo lieto evento, da lei fortemente desiderato dopo la morte di Humilidad. Tutto andrà per il meglio durante la cerimonia e gli sposi pronunceranno il fatidico sì, uscendo dalla chiesa mano nella mano come vuole la tradizione. Ma proprio quando tutto sembrerà andare per il meglio e gli invitati si prepareranno per il banchetto nuziale, una terribile deflagrazione devasterà tutto il quartiere...

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: LIBERTO INCASTRA SUSANA! - Le bugie hanno le gambe corte nelle trame di Una vita, dove un altro importante segreto molto presto diventerà di dominio pubblico. Ad esserne protagonista questa volta sarà Susana, una delle persone che in passato è stata abile nel giudicare gli altri ma che a sua volta aveva molto da nascondere. Molti anni prima, infatti, aveva dato alla luce un bambino che poi aveva dovuto abbandonare ma che poi è tornato per rendere conto del loro legame. E come molti di voi già sanno, quella creatura sarà niente meno che Simon, il maggiordomo di Arturo, interpretato niente meno che da Jordi Coll, l'indimenticabile Martin de Il Segreto. Se in un primo momento, Susana aveva rifiutato di aprirsi con il ragazzo, successivamente il suo comportamento ha lasciato pochi spazi per i dubbi. Il legame tra lei e Simon non sfuggirà agli occhi del marito di Rosina, convinto che la zia non la racconti giusta. Sarà proprio Liberto ad incastrare Susana? E se sì, la notizia diventerà presto di pubblico dominio?

