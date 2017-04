Una Vita / Anticipazioni puntata spagnola 10 aprile: video, la promessa di Susana a Simon!

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 10 APRILE: LA PROMESSA DI SUSANA A SIMON - Dopo la terribile violenza di Arturo ai danni di Simon, quest'ultimo è stato ricoverato in ospedale in gravissime condizioni. Nelle ultime puntate di Una vita, Susana ha prestato soccorso al suo figlio segreto, facendosi carico della sua salute e dandogli anche solo una possibilità di sopravvivenza. E mentre Elvira dovrà fare i conti con il padre per il suo comportamento, la sarta non si allontanerà un attimo dal capezzale del figlio, lasciando sorpresa Maria Luisa. Quest'ultima si recherà per verificare le condizioni di salute dell'amico e trovandosi di fronte a Susana, non saprà come giustificare la sua presenza. La madre di Leandro troverà finalmente il coraggio di raccontare la verità? Per il momento sembra che i tempi non siano ancora maturi, anche se da sola con il figlio, la donna avrà per lui una promessa: se riuscirà a guarire da queste percosse e ritornerà a casa, tutto tra loro cambierà! Arriverà dunque il momento di confessare questo legame? Sarà lei stessa a dare ospitalità al maggiordomo rimasto senza un lavoro e un tetto sotto il quale vivere? Clicca qui per vedere il video in cui Susanna inizia la sua promessa.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 10 APRILE: ELVIRA COSTRETTA A SPOSARE BARUK? - Elvira attenderà con disperazione il suo destino, dopo che la sua relazione con Simon è stata scoperta. Il prossimo lunedì vedremo, infatti, la figlia di Arturo segregata in casa, mentre il padre rifiuterà che le amiche le facciano visita per accertarsi delle sue condizioni. Il colonnello sarà assolutamente furioso con lei, che è stata smascherata dopo che il suo fidanzamento con Baruk era diventato di dominio pubblico. Sarà difficile accettare una simile umiliazione e per questo si preparerà a compiere un gesto estremo, che dovrà servirle da monito anche in futuro: Elvira avrà soltanto due soluzioni da prendere ovvero essere rinchiusa in convento (come il padre avrebbe voluto qualche tempo prima) o sposare Baruk, sempre che lui sia disposto a perdonarla per l'affronto subito. Non ci sarà dunque spazio per Simon nei pensieri del severissimo Arturo Valverde! Ma cosa accadrà quando scoprirà che è il figlio dell'amica Susana?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 10 APRILE: TERESA INVASA DAL SENSO DI COLPA - Dovremo attendere la puntata spagnola di Una vita del prossimo lunedì per scoprire se Cayetana è riuscita a colpire nel vivo, facendo soffrire l'amica. La dark lady, infatti, avrà parole molto dure con lei quando rientrerà a casa dopo una breve assenza durante la quale aveva trascorso del tempo in compagnia del redivivo Mauro. Ma al suo ritorno Teresa scoprirà che Tirso si era sentito male e che Fernando era stato costretto a portarlo in ospedale, per le cure del caso. Quale migliore occasione per incolpare Teresa dell'accaduto? Come già era avvenuto con German in occasione della morte di Carlota, Cayetana tesserà la sua tela facendo credere all'amica che nulla di tutto ciò sarebbe successo se lei fosse stata presente. Per la prima volta dal ritorno in vita di Mauro, la protagonista femminile di Una vita penserà di dover porre fine alla relazione clandestina con lui, seguendo i suoi doveri di moglie e di 'mamma'. Sarà l'inizio di una nuova crisi tra i due innamorati?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 10 APRILE: LEONOR SCONVOLTA COME NON MAI - Saranno tempi duri per Leonor che, tornata dalla sua disastrosa trasferta in Africa, sarà oramai l'ombra di se stessa, nascondendo più di qualche segreto sul suo recente passato. Nell'appuntamento di Una vita del prossimo lunedì, la figlia di Rosina sarà ancora agitatissima dopo avere ricevuto una lettera da Fernando Poo. Essa riporterà un contenuto abbastanza misterioso, con minacce e la richiesta di una somma di denaro molto alta. Per questo Leonor proverà di nuovo a sollecitare Ramon, chiedendogli il pagamento della quote delle miniere divenuta di sua proprietà. Se, infatti, non invierà immediatamente tale cifra nell'isola della Nuova Guinea qualcosa di terribile potrebbe accadere. Ma di cosa si tratterà? Chi può tenere in scacco Leonor fino a questo punto? La sensazione che Hibiba (la donna di colore diventata amica della Hidalgo in Africa) sia coinvolta in tutto questo, si fa davvero molto insistente...

© Riproduzione Riservata.