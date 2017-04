UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, Luca Onestini tra Cecilia e Soleil: Giulia fuori dai giochi (Trono Classico)

Luca Onestini

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO: LUCA ONESTINI TRA CECILIA ZAGARRIGO E SOLEIL SORGE’ – La scelta di Luca Onestini è sempre più vicina. Il tronista di Uomini e Donne ha deciso di eliminare Valentina continuando a conoscere solo Cecilia Zagarrigo, Soleil Sorgè e Giulia Latini. La scelta, tuttavia, sarà sicuramente tra le prime due. Con l’ex corteggiatrice di Oscar Branzani, dopo due sole esterne, è scattato già il bacio mentre con Soleil il feeling e l’attrazione fisica aumentano sempre di più. L’ex corteggiatore di Clarissa Marchese ha ormai le idee chiare. Pur non sentendosi ancora pronto per lasciare il programma, il tronista dovrebbe essere il primo a concludere il suo percorso nel programma di Maria De Filippi. La favorita per la scelta finale resta Soleil Sorgè, definita da Luca la corteggiatrice più bella. Dall’altra parte, però, c’è una Cecilia sulla quale Luca aveva messo da tempo gli occhi al punto da aver fatto il suo nome diversi mesi fa. Dopo sole due esterne, tra Cecilia e Luca è esplosa subito la passione al punto che i fans pensano che potrebbe essere davvero lei la scelta di Onestini.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO: GIULIA LATINI LASCIA IL PROGRAMMA? – Sembra fuori dai giochi, invece, Giulia Latini. La giovane corteggiatrice che, all’inizio della sua avventura a Uomini e Donne sembrava la favorita per conquistare il cuore di Luca Onestini, ha perso terreno settimana dopo settimana. Il colpo finale, però, è arrivato nel corso dell’ultima registrazione quando, dopo aver visto il bacio tra Luca e Cecilia ha dato al tronista dello stupido. Dopo la registrazione, poi, Giulia si è scagliata contro il tronista sui social al punto da provocare la dura reazione del fratello del tronista che l’ha definita una leonessa dietro la tastiera. Giulia, dunque, sembra ormai essersi compromessa. Difficilmente, infatti, la Latini riuscirà a recuperare credibilità agli occhi di Luca che è ormai fermamente convinto che non sia la Latini la ragazza ce sta scegliendo.

