UOMINI E DONNE/ Giorgio Manetti in declino: Gemma Galgani è sempre la regina (Trono Over)

Gemma Galgani

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: IL DECLINO DI GIORGIO MANETTI – Il momento d’oro di Giorgio Manetti sembra giunto al capolinea. Da quando la sua storia d’amore con Gemma Galgani e i continui battibecchi con la dama storica del trono over di Uomini e Donne si sono conclusi, Giorgio sta perdendo spazio all’interno della trasmissione. Il tempo dedicato a Giorgio Manetti diminuisce sempre di più anche per la mancanza di vere corteggiatrici, pronte a conquistarlo. Sono lontani i tempi in cui nello studio del trono over di Uomini e Donne cera la fila di pretendenti per il cavaliere più affascinante del programma di Maria De Filippi. Da diversi mesi a questa parte, il numero delle donne che arrivano in studio per corteggiarlo sono sempre di meno così come quelle pronte ad uscire con lui. Giorgio Manetti, dunque, sta perdendo il suo fascino. Dopo aver raggiunto l’apice della popolarità grazie alla sua storia con Gemma, per Giorgio è arrivato il momento di accomodarsi in panchina?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: GEMMA GALGANI E’ LA REGINA INDISCUSSA – Non accenna a diminuire, invece, la popolarità di Gemma Galgani che continua ad essere la protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne, capace di catalizzare le attenzioni delle telecamere al punto da avere un’intera puntata dedicata alle sue vicende sentimentali. Gemma, infatti, dopo aver chiuso la storia con Giorgio Manetti, è rimasta al centro dell’attenzione con i suoi nuovi flirt. Indipendentemente dall’uomo con cui esce, che sia Giorgio Manetti piuttosto che Michele D’Ambra o Marco Firpo, la prima ed unica protagonista del trono over resta Gemma Galgani che, nel bene e nel male, resta la beniamina del pubblico. Gemma, dunque, è la vera regina del trono over e, difficilmente, la redazione si lascerà scappare la sua gallina dalle uova d’oro.

