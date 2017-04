Uomini e Donne / Anticipazioni: oggi, 7 aprile, in onda il Trono Over: nuovo colpo di scena tra Nino e Anna!

Anna e Nino Trono Over

Uomini e Donne, anticipazioni: oggi in onda il Trono Over: Nino ancora nel mirino, nuove accuse da Gianni Sperti

La settimana di Uomini e Donne si chiude con la terza ed ultima parte del Trono Over. Dopo il due di picche beccato da Giorgio Manetti, oggi si riparte da Nino a cui Maria De Filippi chiede come sta. Lui si dice più tranquillo, ma Gianni Sperti nota che effettivamente l'ha visto sereno mentre ballava con Simona. Lui si irrita per l'insinuazione e nasce un nuovo battibecco con l'opinionista, ma Simona conferma che per lui ha un interesse. Anna le dice che adesso che è single può provarci, ma Nino dichiara di non essere interessato a qualcuno al momento. Anche Sossio però ha ancora da ridire su Nino che si infastidisce, mentre Gianni inclaza dicendo di preferire il comportamento schietto di Sossio al finto innamoramento di Nino. Si cambia un attimo pagina con Alessandro che sta frequentando Astrid ma ammette di essere stato poco attento a lei in questi giorni, così oggi le porta un mazzo di rose rosse e balla con lei.

Il ballo appena concluso ha visto ballare anche Nino con Anna, così Gianni chiede cosa si siano detti ma non credendo alle parole del cavaliere chiede alla redazione che spiega che Nino ha dichiarato prima della puntata di essere pronto a guardare al futuro. In studio allora sia Maria che Gianni trovano che tali dichiarazioni divergano da quelle appena fatte in studio ("Non sono interessato a qualcuna"), anche Anna è titubante e per questo gli ha chiesto se davvero non è interessato a Simona ma da qui nasce un nuovo battibecco. La discussione torna come le scorse puntate, i toni si alzano e i due si invitano quasi reciprocamente ad andare via, ma poi lui ammette di avere ancora la sua lettera sul comodino mentre lei spera possa esserci ancora una possibilità; poi però a Maria Nino dice che se qualche dama gli lascerà il suo numero lui è disposto ad accettarlo. Astrid suggerisce a entrambi di fare terra bruciata e ripartire da zero, Maria chiede ad Anna se uscirebbe ancora dallo studio con Nino e lei dice di sì, ma Nino lo farebbe solo da solo e dichiara furba la risposta di Anna.

