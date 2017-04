ZERO ASSOLUTO / Matteo e Thomas pronti a giocare (Furore, 7 aprile)

Furore

ZERO ASSOLUTO, IL DUO OSPITE SU RAI 2: MATTEO E THOMAS PRONTI A GIOCARE (FURORE, 7 APRILE) – Tra poche ritorna su Rai 2 lo spettacolo offerto dallo show musicale Furore condotto in prima serata da Alessandro Greco insieme al duo comico napoletano Gigi e Ross. Una puntata che si preannuncia scoppiettante e ricco di spunti per i telespettatori con la presenza in studio di tantissimi ospiti di riguardo tra cui spiccano Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi meglio noti dai propri fans come Zero Assoluto. Il duo comico che nel 2016 sono stati protagonista della scena musicale con l’album Di me e di te da cui sono stati estratti i singoli Di me e di te, Una canzone e basta, Eterni e Il ricordo che lascio, dunque ritorna in televisione per partecipare a questa trasmissione che ha fatto ritorno nel palinsesto Rai a venti anni di distanza dalla prima volta. In attesa di vedere come se la caveranno nel corso del programma vi segnaliamo come nella pagina ufficiale Facebook degli Zero Assoluto sia stato ripubblicato il post di lancio del singolo Di me e di te, con la citazione “Di un cuore che ha più stanze di un albergo”.

ZERO ASSOLUTO, IL DUO OSPITE SU RAI 2: LA CARRIERA (FURORE, 7 APRILE) – Il duo degli Zero Assoluto è stato fondato nell’anno 1994 da Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci entrambi nati a Roma rispettivamente nell’anno 1977 e nel 1978. Probabilmente il punto più alto della loro produzione musicale è coinciso con l’estate del 2005 grazie al singolo di successo Semplicemente, rimasto in classifica tra i più venduti in Italia per ben 30 settimane di fila. In realtà in precedenza già erano usciti degli ottimi lavori discografici come il singolo Come voglio il cui video ha visto la partecipazione dell’attrice Sarah Felberbaum senza dimentica il pezzo Mezz’ora. Nel 2006 hanno preso parte al Festival di Sanremo con un altro brano di grande seguito tra il pubblico italiano come Svegliarsi la mattina. Nello stesso anno sono stati protagonisti al FestivalBar con la canzone Sei parte di me che permette loro di ottenere il Premio Rivelazione dell’anno. Nel 2007 viene pubblicato un altro album che ha venduto tantissimo intitolato Appena prima di partire mentre nel 2010 la loro canzone Sotto una pioggia di parole è diventata colonna sonora del film Scusa ma ti voglio sposare di Federico Moccia. Complessivamente in 22 anni di carriera gli Zero Assoluto hanno pubblicato sei album.

