ALBA PARIETTI E MARCELLO NUZIO/ Che voti prenderà questa sera? (Ballando con le stelle)

Alba Parietti a Ballando con le Stelle

ALBA PARIETTI E MARCELLO NUZIO, UNA RUBA DI SUCCESSO (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 8 APRILE) - Alba Parietti nella prova del ballo tirolese, scende in pista con Giuliana De Sio e Xenya. Subito dopo l'esibizione della terna, Milly fa notare che Alba rispetto le altre due concorrenti, in pista era in una posizione centrale, conquistando il centro e il faro. Mariotto scherzosamente afferma che ciò è capitato casualmente. Milly inoltre fa i complimenti ad Alba e a Giuliana, che nonostante l'età vestite così stanno davvero bene. Nessuna penalità per nessuna coppia, anzi Carolyn afferma che è stata davvero una bella gara tra le tre concorrenti, ma la migliore è Xenia. Prima di scendere in pista, per la sua rumba, va in onda la clip dedicata ad Alba, la quale è stata registrata da suo figlio Francesco; che descrive la madre come una donna molto matura, ma che alterna la sua maturità ad attimi di estrema giovinezza; è un personaggio dalla personalità forte; anche se il programma la stanca fisicamente, ma almeno sembra essere più rilassata. Il figlio di Alba inoltre parla della giuria, dicendo che accetta i voti bassi da parte di Carolyn che di sicuro è una professionista, vanno bene anche quelli di Zazzaroni perchè è stato un concorrente; ma quando tocca a Canino e a Selvaggia giudicare, si sente aria di astio. Su Mariotto non dice nulla, perchè lo trova simpatico.

ALBA PARIETTI E MARCELLO NUZIO, IL PARERE DEI GIUDICI (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 8 APRILE) - Colpo di scena per Alba Parietti che nella performance di coppia con Marcello, si esibisce sulle note di una sensualissima rumba, e che piace anche ai giudici. Mariotto entusiasta afferma che finalmente ha visto Alba ballare, Ivan Zazzaroni infatti conferma che quella è una rumba fatta bene e ha trovato l'esibizione incredibile. Carolyn Smith, fa i complimenti ad Alba per aver ballato bene, ma le chiede il motivo per cui è scalza e non indossa le scarpe da ballo; Alba spiega che durante la settimana ha avuto uno stiramento alla schiena ed è per quello che non ha le scarpe. Carolyn spiega ad Alba che se avesse indossato le scarpe da ballo, quella rumba sarebbe stata ancora più bella; e inoltre, le scarpe l'avrebbero aiutata a scivolare meglio. Ed è per questo che le consiglia che la prossima volta può decidere di usare delle scarpe con il tacco più basso, ma comunque da ballo. Selvaggia Lucarelli ha trovato l'esibizione più gradevole rispetto le altre, e Alba ha ballato abbastanza bene. Canino riesce a dire solo che l'esibizione è migliore rispetto le altre. Sandro Mayer fa notare a tutti come sia strano il fatto che dopo l'esibizione di Alba Parietti non ci siano polemiche da parte della giuria; e in più si complimenta con Alba, che ormai da 6 settimane riesce a tenere testa alla giuria, ed è per quello che le spetterebbe un oscar tv come personaggio dell'anno; ma in più aggiunge di stare attenta, magari è un tranello: la giuria assegna voti alti per confondere il pubblico da casa, che vedendo i voti alti pensano che sia salva e non chiamino per lei. Roberta Bruzzone, chiede sia alla giuria e sia ad Alba, se finalmente si è giunti ad una tregua. Prima della votazione Alba chiede di poter salutare Canino, e mettere un punto alle vecchie discussioni. I due infatti si salutano. Anche Alba Parietti riesce ad avere voti un pò più alti del solito, e sommandoli a quelli del televoto da casa, riesce a classificarsi per la settimana puntata di Ballando con le stelle. Come andrà la danza del ventre di Alba Parietti? Riuscirà a rapire il pubblico e a ricevere dei voti decenti?

