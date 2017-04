Silvia Toffanin

ALDO MONTANO, LO SCHERMIDORE PAPÀ DI OLYMPIA OSPITE DI CANALE 5 (VERISSIMO, PUNTATA 8 APRILE 2017) Oggi pomeriggio tra gli ospiti di Verissimo troveremo anche Aldo Montano, uno dei più famosi protagonisti della scherma italiana. Aldo Montano nasce a Livorno nel novembre del 1978. Raggiunge la fama all'età di 26 anni, quando nel 2004 conquista la medaglia d'oro individuale ai Giochi Olimpici di Atene, facendosi così conoscere al grande pubblico italiano. Da qui in avanti, nonostante risultati tutt'altro che deludenti nella maggior parte dei casi, inizia a essere su tutte le pagine del gossip. Prima fidanzato con la Arcuri, poi con Antonella Mosetti, fino al 2012. Da un anno a questa parte ha messo la testa a posto dopo aver conosciuto Olga, diventata prima moglie e adesso madre della figlia Olympia.

E come poteva chiamare la sua primogenita se non Olympia? In ricordo, magari, della storica vittoria ottenuta ai Giochi Olimpici tenutosi nella capitale greca nell'ormai lontano 2004?. La sua vita, nell'ultimo anno e mezzo, è andata al massimo. Dapprima infatti l'incontro con Olga Plachina, la bellissima velocista russa, che ha letteralmente stravolto la vita dell'atleta italiano. Dopo i flirt avuti con varie donne dello spettacolo italiano, Aldo Montano ha trovato l'amore vero con Olga, tanto che nel giro di pochi mesi l'ha portata all'altare.

Aldo Montano è tornato in televisione su Rai Due in qualità di concorrente della squadra maschile del programma cult di fine anni '90 Furore.

© Riproduzione Riservata.