AMBRA ANGIOLINI/ La ex di Francesco Renga rompe anche con Lorenzo Quaglia? (Amici 16, serale)

Ambra Angiolini ad Amici serale 2016

AMBRA ANGIOLINI, GIUDICE DEL TALENT: ROTTURA DEFINITIVA CON LORENZO QUAGLIA? (AMICI 16, SERALE 8 APRILE) – Tra poche ore va in onda nella prima serata di Canale 5 un nuovo appuntamento del celebre talent Amici condotto da Maria De Filippi. Oltre ai concorrenti delle due squadre in gara, protagonisti di questo terzo appuntamento della fase serale della trasmissioni sono anche i giudici di questa edizione tra cui la nota attrice e conduttrice televisiva Ambra Angiolini. Negli ultimi giorni l’ex stella di Non è la Rai è stata al centro del gossip per via del suo rapporto d’amore con il modello Lorenzo Quaglia. Infatti, secondo quanto riportato dal settimanale Chi, l’amore tra l’attrice e Lorenzo sembra essere arrivato al capolinea dopo quasi un anno di frequentazione. Nel settimanale che ricordiamo essere diretto da Alfonso Signorini questa tesi viene avvalorata dalla costatazione che nell’ultimo periodo i due abbiano preso strade differenti ed in particolare mentre lei era alle prese con il talent di Canale 5 lui si è concesso un bellissimo weekend a Venezia.

AMBRA ANGIOLINI, GIUDICE DEL TALENT: PROVE DI DISGELO CON RENGA? (AMICI 16, SERALE 8 APRILE) – Nella seconda puntata della fase serale di Amici proposta al pubblico televisivo di Canale 5 lo scorso sabato 1 aprile, suo malgrado è stata protagonista della puntata anche l’attrice Ambra Angiolini che come noto nel programma sta vestendo i panni del giudice. Infatti, la Angiolini è apparsa abbastanza emozionata davanti allorché nello studio di Canale 5 ha fatto il proprio ingresso il cantante Francesco Renga che era tra gli ospiti di serata. Ambra e Francesco Renga hanno avuto una lunga relazione durata ben dodici anni dalla quale sono nati anche due figli ed è stato pressoché impossibile lasciare trasparire un po’ di imbarazzo. Tra l’altro la stessa Ambra al momento dell’ingresso ha provato a rompere un po’ il ghiaccio scherzando con Maria De Filippi sulla propria volontà di aprire o meno la busta parafrasando quanto accade in una nota trasmissione delle stessa De Filippi. Che sia una prova di disgelo vista anche la presunta fine della relazione di Ambra con il modello Lorenzo Quaglia?

