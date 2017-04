AMERICAN GIRL, IL MONDO A COLORI DI SAIGE/ Su Italia 1 il film con Sidney Fullmer

Il film è in onda su Italia 1 alle 16.10

AMERICAN GIRL - IL MONDO A COLORI DI SAIGE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 8 APRILE 2017: IL CAST - American Girl - Il mondo a colori di Saige è il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 8 aprile 2017 alle ore 16.10. Una pellicola ideata per la televisione che è stata prodotta nell'anno 2013 ed è stata diretta dal regista Vince Marcello. Il film è di genere commedia per ragazzi e vede come interpreti principali alcuni attori giovanissimi come ad esempio l'attrice protagonista Sidney Fullmer. Nel cast della commedia sono presenti anche Alexandra Peters, Alana Gordillo, Kerr Smith, Jane Seymour e Omar Paz Trujillo. La produzione del film è stata eseguita ad opera della Universal Studios. La sceneggiatura della pellicola, scritta per l'occasione da Jessica O'Toole e Amy Rardin, è ispirata al lavoro della scrittrice di libri per bambini Jessie Haas, intitolato Saige Paints The Sky. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

AMERICAN GIRL - IL MONDO A COLORI DI SAIGE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 8 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film si concentra su Saige Copeland, una simpatica e solare bambina di nove anni che vive nella città di Albuquerque, nello stato statunitense del New Mexico. Saige è un'artista di talento che possiede anche una grande passione per i cavalli. La piccola ragazzina, al contrario delle sue coetanee, dimostra un acceso entusiasmo per l'inizio del nuovo anno scolastico, visto che sicuramente secondo lei gli offrirà diverse opportunità per esprimere al meglio il suo grandioso talento come artista. Purtroppo per lei, il suo rientro non è entusiasmante come si aspettava, il suo corso preferito infatti, è stato soppresso dalla dirigenza scolastica. Inoltre, anche nella vita privata le cose sembrano mettersi davvero male per la piccola Saige, quando anche la sua migliore amica Tessa sembra preferirle più volte la compagnia di un'altra ragazzina, Gabi. A quel punto Saige cercherà l'aiuto della persona di cui si fida di più ed alla quale si ispira, l'anziana e saggia nonna Mimi Copeland. Grazie ai consigli della nonna, la talentuosa ragazzina riuscirà a risistemare le cose riuscendo infine a capire il vero valore dell'amicizia.

