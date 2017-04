ANDREAS MULLER / Superati i 600 mila followers su Instagram (Amici 16, serale)

Andreas Muller, Amici 2017, squadra Blu

ANDREAS MULLER, IL BALLERINO DEI BLU: OLTRE 600 FOLLOWERS SU INSTAGRAM, IL POST (AMICI 16, SERALE 8 APRILE) – Tutto pronto per il terzo appuntamento stagionale della fase serale del talent Amici di Maria De Filippi, in onda sulle frequenze di Canale 5. Una puntata che stando alle anticipazioni che in queste ore stanno rimbalzando sul web, dovrebbe vedere in difficoltà la squadra dei blu capitanata dalla cantante friulana Elisa con la seconda eliminazione patita. Tuttavia, l’eliminazione non dovrebbe riguardare il ballerino Andreas Muller da molti indicato come il più serio candidato nella categoria ballo. In attesa di rivederlo all’opera nello studio di Amici, vi segnaliamo come la sua popolarità sul web ed in particolare sui social è in costante crescita. In particolare su Instagram ha raggiunto la considerevole cifra di 600 mila followers. Per festeggiare l’evento, Muller ha pubblicato un apposito post di ringraziamento nel quale ha sottolineato: “600 mila volte grazie”. Tantissimi sono stati i commenti a sostegno della sua candidatura nella vittoria del programma. Clicca qui per vedere il post.

ANDREAS MULLER, IL BALLERINO DEI BLU: UNA BUONA PUNTATA PER LUI (AMICI 16, SERALE 8 APRILE) – Nella seconda puntata serale del talent Amici mandata in onda su Canale 5 lo scorso sabato 1 aprile, il ballerino della squadra dei blu, Andreas Muller, si è dimostrato uno dei più in palla. Nello specifico il giovane talento italiano è stato chiamato in causa in ben due occasioni dalla propria direttrice artistica. Nella prima manche si è ritrovato a confrontarsi con il cantante dei blu Lo Strego nella prova secretata. Ha presentato una coreografia intitolata Telefono azzurro, incentrata sul pezzo 051/222525 del grande Fabio Concato. Una prova di grande impatto visivo che ha mandato in visibilio il pubblico presente. Nella seconda manche Andreas ha dovuto nuovamente prendere il centro del palco per esibirsi nella sfida contro Oliviero Bifulco. In questa seconda occasione ha presentato una coreografia intitolato Poker sulle note de celebre brano portato al successo dalla band degli Imagine Dragons. Anche in questa occasione Andreas Muller si è comportato bene tant’è che ha vinto il confronto con Bifulco e quindi permettendo alla propria squadra di ottenere un ottimo punto.

© Riproduzione Riservata.