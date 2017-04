ANTONIO PALMESE E SAMANTA TOGNI/ Stupiranno di nuovo il pubblico? (Ballando con le stelle 2017)

Antonio Palmese e Samanta Togni a Ballando con le Stelle

ANTONIO PALEMSE E SAMANTA TOGNI, UN BOOGIE SULLA CANZONE ''FAITH'' (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 8 APRILE) - Antonio Palmese e Samanta Togni più affiatati che mai: ancora un'ottima performance per la coppia concorrente a Ballando con le stelle. Prosegue davvero a vele spiegate l'avventura su Rai Uno del bell'attore campano: dopo sei settimane i due sono ormai dei fuoriclasse e fanno parlare dentro e fuori lo spettacolo. Archiviate le voci su un presunto flirt che ha fatto arrabbiare il compagno di Samanta, l'ex calciatore Cristian Panucci, questa settimana ha tenuto banco il racconto del drammatico passato di Antonio, vittima di bullismo quando era un bambino. Ma lo show deve proseguire e la coppia è tornata in sala prova ancora più carica e motivata. Per un nuovo balletto della coppia dobbiamo aspettare questa sera, sabato 8 aprile: non perdete lo show, sempre su Rai Uno a partire dalle 21.15. Intanto vediamo cosa hanno fatto Antonio Palmese e Samanta Togni la scorsa settimana. Antonio Palmese e Samanta Togni nell'ultima puntata si sono misurati in un boogie sulla canzone Faith di George Micheal: la loro esibizione ha superato brillantemente la prova ottenendo 43 punti dalla giuria che uniti ai 20 punti ottenuti nella prova iniziale danno un totale di 63 punti. Per Carolyn sono stati strepitosi: Antonio è molto alto e nonostante il boogie sia un ballo velocissimo, è risultato agile e scattante. Su questo giudizio Palmese si è emozionato e non ha trattenuto le lacrime. Fabio Canino ha sottolineato la grande intesa dei due con Antonio che guarda Samantha per ricevere indicazioni e guida. Sandro Meyer ha detto che Antonio è una sorpresa, anche Selvaggia Lucarelli è d'accordo e invita Palmese a mettere ancora più personalità nel ballo. Ivan ha dato un 7, Canino un 8, Carolyn un 8, Selvaggia un 10 e Guillermo un altro 10.

ANTONIO PALEMSE E SAMANTA TOGNI, LUI VITTIMA DI BULLISMO (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 8 APRILE) - Durante una clip andata in onda nella puntata di sabato scorso, Antonio si è aperto confessando una pagina intima e dolorosa della sua vita: da piccolo è stato vittima di bullismo. I compagni di classe gli sputavano addosso, si comportavano da mostri, lo emarginavano. L'obiettivo era annullarlo, annichilirlo per dimostrarsi più forti di lui. Per anni Antonio ha covato dentro rabbia e rancore ma il palco di Ballando con le Stelle è stata la sua rivincita. L'attore ha detto di aver accettato di partecipare al programma per tentare di liberarsi dai suoi fantasmi ed esorcizzare questo passato tragico che ancora oggi lo fa piangere, nonostante abbia ormai 33 anni. Mentre raccontava questo triste episodio Palmese piangeva, fiero di aver superato la drammatica esperienza e di essere diventato un uomo coraggioso che può affrontare tutto. Antonio è un ragazzo perbene, educato, rispettoso, ha modi gentili ed è molto sensibile: è uno dei protagonisti più genuini di tutte le edizioni del talent show di Rai Uno e il pubblico apprezza questa sua caratteristica. Siamo sicuri che il carattere mite e la sua educazione gli torneranno utili nella vita come nel lavoro nel mondo dello spettacolo.

ANTONIO PALEMSE E SAMANTA TOGNI, COSA BALLERANNO? (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 8 APRILE) - In questi giorni è stato il compleanno di Antonio Palmese che, in sordina, ha festeggiato i suoi primi 33 anni: in sala prove si è impegnato al massimo con Samantaa per riuscire a mettere a segno la coreografia di questa sera, sabato 8 aprile. Cosa balleranno i due? Riusciranno ancora una volta a stupire il pubblico e i giurati? Sarà proprio Antonio Palmese a vincere quest'edizione di Ballando con le Stelle? Per saperlo non perdete l'appuntamento di questa sera, sabato sera su Rai Uno con Milly Carlucci.

© Riproduzione Riservata.