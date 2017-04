Amici 2017 serale / Ed. 16, anticipazioni puntata 8 aprile: diretta ed eliminato. Ci sarà la registrazione?

Amici 2017 di Maria De Filippi, le squadre

AMICI 16 SERALE 2017, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 8 APRILE: QUINTO GIUDICE ED OSPITI

Cosa succederà stasera, sabato 8 aprile 2017 durante il corso del terzo appuntamento del serale di Amici 2017? La Squadra Bianca di Morgan scenderà nuovamente in campo per sfidarsi con la Squadra Blu di Elisa. Da un lato ritroveremo Mike Bird, Thomas, Shady, Sebastian ed Oliviero, contro Riccardo, Federica, Andreas, Cosimo e Vittoria. Nel corso del nuovo appuntamento di stasera condotto da Maria De Filippi, di certo non mancheranno le polemiche, ecco perché, Morgan avrà anche modo di confrontarsi malamente con il pubblico mentre Elisa svelerà i suoi malumori nei confronti di una nuova esibizione di Mike Bird e Thomas. Naturalmente, ci sarà spazio anche per i pareri dei quattro giudici ufficiali del programma: Ermal Meta, Ambra Angiolini, Eleonora Abbagnato e Daniele Liotti. Come sempre, al termine di ogni manche verrà decretato un eliminato provvisorio e, alla fine di entrambe le competizioni. Accanto a Ermal Meta, Ambra Angiolini, Eleonora Abbagnato ritroveremo questa sera l'attore umbro Marco Bocci, noto - tra le altre cose - per serie televisive come "Romanzo criminale" e "Squadra antimafia". Proprio l'attore, aveva già ricoperto il ruolo di giudice nel 2012 quando galeotta gli fu quella ospitata. Durante quella occasione infatti, Marco Bocci ha fatto la conoscenza di Emma Marrone (all'epoca vocal coach della Squadra Bianca) con la quale ha anche intrapreso una breve relazione d'amore: cos'altro succederà questa sera? Tra gli altri ospiti, troveremo in studio Francesco De Gregori (che duetterà con Riccardo Marcuzzo), Janieck Devy, il duo degli Ofenbach e Luca e Paolo per la parentesi dedicata alla comicità.

AMICI 16 SERALE 2017, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 8 APRILE: MIKE BIRD PROSSIMO ELIMINATO?

Insieme a Maria De Filippi ed i due vocal coach, ci sarà nuovamente spazio per i co-coach: Alessandra Celentano e Boosta per Marco Castoldi, contro Veronica Peparini e Rudy Zerbi per la Toffoli. Tra i protagonisti "fissi" del serale di Amici, prontissimi a scendere in pista con i loro giudizi, anche gli attori Ambra Angiolini e Daniele Liotti, il musicista Ermal Meta e l'étoile Eleonora Abbagnato. Proprio nel corso delle precedenti giornate, sono state anche svelate le case discografiche interessate ai ragazzi attualmente in gara e, senza nessuna sorpresa, per Riccardo Marcuzzo si sono avanzate ben quattro proposte dalla Sony, Sugar, Warner e Universal. Per Federica Carta sono arrivate invece tre proposte (Warner, Universal e Sugar). Una proposta a testa per Thomas e Shady, entrambi chiamati in causa dalla Warner. Durante la conferenza stampa del serale, sono state annunciate queste grandi novità che hanno regalato a Mike Bird la stoccata finale: per lui nessun contratto discografico. Il ragazzo quindi, con molta probabilità si presenta già come il quarto eliminato della nuova registrazione del serale che prenderà il via questo pomeriggio: siete d'accordo? In attesa di nuovi sviluppi, non ci resta che ribadirvi il nuovo appuntamento con Amici 16, in onda stasera, sabato 8 aprile 2017, su Canale 5 dalle 21.10 in poi.

AMICI 16 SERALE 2017, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 8 APRILE: VITTORIA FUORI, DOVEVA USCIRE OLIVIERO?

Come ben sapete infatti, le anticipazioni e gli spoiler della rete di Amici 2017, hanno rivelato già l'eliminata della serata e, dopo Michele della Squadra Blu e Lo Strego della Squadra Bianca, stasera, per forza di cose, toccherà ad un ballerino abbandonare ad un passo dal sogno. La giovane Vittoria della Squadra di Elisa, in sfida contro Oliviero della Squadra di Morgan, dovrà abbandonare la competizione. La ballerina, entrata nella scuola solo per volere di Veronica Peparini, ha avuto la grande capacità di far ricredere tutti, con il suo talento e la sua tenacia. La sua Ophelia della seconda puntata, le ha regalato notevoli soddisfazioni oltre che i complimenti di un mostro sacro come Eleonora Abbagnato. Anche Ambra Angiolini, durante i daytime della settimana, ha avuto modo di citarla ribadendo di averla inserita tra i suoi allievi preferiti di questa talentuosa edizione. I fan di Vittoria infatti, si sono abbondantemente lamentati perché credevano che la ragazza potesse averla vinta contro Oliviero, ballerino classico molto dotato ma ancora troppo acerbo e "freddo". Cosa succederà stasera durante tutto il corso dello spettacolo? Seguiteci e lo scoprirete tramite le nostre dettagliate anticipazioni.

