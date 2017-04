BALLANDO CON LE STELLE 2017 / Settima puntata: diretta, concorrenti e eliminati (oggi, 8 aprile)

Ballando con le stelle 2017

BALLANDO CON LE STELLE 2017, SETTIMA PUNTATA: DIRETTA, CONCORRENTI IN GARA E ELIMINATI (OGGI, 8 APRILE)

Si torna in pista insieme a Milly Carlucci: la conduttrice di Rai 1 guiderà stasera - sabato 8 aprile - il settimo appuntamento in compagnia di Ballando con le stelle 2017. La scorsa settimana il pubblico ha dovuto salutare la coppia composta da Martina Stella e Samuel Peron: dopo la minaccia di Giuliana De Sio, che aveva annunciato un’auto-esclusione dallo show, è stata proprio quest’ultima a spuntarla al televoto con la collega più giovane. Martina Stella, dunque, ha salutato e ringraziato il popolo di ammiratori che non ha smesso di sostenerla, e sembra avere altre sorprese pronte per il pubblico: l’altro giorno è tornata su Instagram tra bigodini e trucco, sottolineando che stava per cominciare un’altra giornata di lavoro proprio negli studi di Ballando con le stelle. In effetti, le anticipazioni in merito alla serata di Rai 1 di oggi fanno presente che coloro che sono stati momentaneamente esclusi dal gioco avranno la possibilità di gareggiare nuovamente, per riguadagnassi un posto in vista della finale. Vedremo quindi ballare ancora anche la bella attrici? In attesa di scoprire come se la caveranno gli sfidanti, ecco chi è ancora ufficialmente in gara: Oney Tapia e Veera Kinnunen, Martin Castrogiovanni e Sara Di Vaira, Antonio Palmese e Samanta Togni, Simone Montedoro e Alessandra Tripoli, Xenia e Raimondo Totaro, Giuliana De Suo e Maikel Fonts, Alba Parietti e Marcello Nuzio e Fabio Basile e Anastasia Kuzmina.

BALLANDO CON LE STELLE 2017, SETTIMA PUNTATA: MARLA MAPLES BALLERINA PER UNA NOTTE (OGGI, 8 APRILE)

Per la settima puntata di Ballando con le stelle 2017 è attesa una Ballerina per una notte davvero d’eccezione, pronta a mettersi alla prova in pista e a regalare i punti del prezioso tesoretto a chi preferisce. Si tratta di Marla Maples, ex Signora Trump: Milly Carlucci, con un post su Twitter, ha ammesso di averla ‘corteggiata’ per tanti anni, e finalmente in questa 12esima edizione Marla ha accettato di partecipare al dance show in qualità di ospite. Attenzione, perché Marla Maples non parte affatto da neofita su di un palco come quello di Ballando con le stelle: lei stessa ha infatti partecipato alla 22esima edizione del format Dancing with the Stars, in coppia con il ballerino Tony Dovolani. I meccanismi e l’impegno richiesto le sono più che noti: come se la caverà? Nell’attesa, clicca qui per vedere il video di una delle sue esibizioni sul palco di Dancing with the Stars.

BALLANDO CON LE STELLE 2017, SETTIMA PUNTATA: MARTIN CASTROGIOVANNI SEMPRE CARICO, VIDEO (OGGI, 8 APRILE)

Sono tanti i volti a Ballando con le stelle 2017 che se la stanno cavando egregiamente: impossibile non nominare Oney Tapia, che ha letteralmente conquistato la giuria strappandole sempre dei voti eccellenti. Anche la coppia Martin Castrogiovanni e Sara Di Vaira va avanti: i due hanno ricevuto il tesoretto nella prima e nella sesta puntata, hanno rischiato di uscire due settimane fa quando invece il televoto ha penalizzato e messo in panchina Christopher Leone e Ekaterina Vaganova. L’entusiasmo di entrambi, in ogni caso, non accenna ad arretrare: proprio l’altro giorno Martin Castrogiovanni ha condiviso con i followers un video delle prove che porta avanti, giorno dopo giorno, con la ballerina Sara: massima concentrazione sui movimenti, grande attenzione ad ogni passo e a tutte le raccomandazioni della maestra. L’energia e la voglia di fare bene non mancano: come se la caveranno prossimamente?

