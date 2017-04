BEAUTIFUL/ Anticipazioni americane e italiane: Eric propone a Quinn un accorto prematrimoniale, lei accetterà?

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: KATIE VUOLE LAVORARE ALLA FORRESTER

Il confronto tra Katie e Quinn non sarà destinato a venire meno nelle prossime puntate americane di Beautiful. Al contrario, la madre di Will continuerà a pensare di sfruttare la situazione a suo vantaggio, minacciando la Fuller di rivale a Eric quanto scoperto. Lo scontro tra le due donne avrà degli aspetti quasi comici ma, dopo avere chiesto alla rivale di prepararle un thè, Katie svelerà per la prima volta il suo desiderio: in cambio del silenzio sul flirt con Ridge, lei dovrà assumerla per un ruolo di primo piano alla Forrester Creations. Verrà dato seguito a questa richiesta? Per il momento i primi spoiler della settimana, mantengono l'assoluto riserbo sull'eventuale scoperta di Eric, che potrebbe continuare ad essere uno dei pochi membri della famiglia a non sapere nulla dell'accaduto. Ma le verità hanno le gambe corte nella soap, tanto che un'anticipazione a lungo termine precisa che qualcuno verrà presto cacciato di casa. E chi, se non Quinn...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 8 APRILE: QUINN FIRMA L'ACCORDO MATRIMONIALE

Beautiful tornerà oggi su Canale per un doppio appuntamento, in programma su Canale 5 dalle ore 13:40 alle ore 14:30 circa, quando lascerà spazio alla telenovela Il Segreto. L'argomento più dibattuto del giorno saranno le imminenti nozze di Quinn e Eric che la coppia deciderà di celebrare il giorno successivo. I Forrester verranno invitati a presenziare all'evento attraverso un invito che gli verrà spedito per mail, ma nessuno avrà intenzione di assistere ad un simile insensato matrimonio. Nella casa di moda, la famiglia di Eric al completo (alla quale si unirà anche Felicia, sopraggiunta per l'occasione) deciderà di boicottare le nozze, non appoggiando la decisione del padre e nonno. Anche Wyatt e Steffy rifiuteranno l'invito di Quinn. Nel frattempo Carter preparerà per lo sposo un accordo matrimoniale proposto da Ridge, con delle clausole nelle quali sarà evidente la mancata fiducia nei confronti della gioielliera. Ma quando Eric presenterà il documento alla futura moglie, lei sarà ben felice di firmarlo.

