BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA SHOWGIRL DICE BASTA ALLA GUERRA IN SIRIA, VIDEO (OGGI, 8 APRILE 2017) - Il devastante attacco a Idlib in cui il gas sarin ha ucciso decine di bambino ha aperto gli occhi all’opinione pubblica su costa sta avvenendo in Siria e tra le persone che hanno deciso di esprimersi a riguardo c’è anche Belen Rodriguez. Come tante altre celebrità, la showgirl ha aderito alla campagna “#everychildismychild” per sensibilizzare le persone: “ogni bambino è il mio bambino”, un modo per ricordare a tutti che non si può essere indifferenti davanti alla morte di tanti piccoli innocenti. Come hanno fatto altri vip, Belen ha girato un piccolo video in cui mostra il foglio con l’hashtag della campagna: nel breve filmato non vediamo lei ma solo la sua mano con le unghie dipinte di rosso che tiene fermo il foglio sul tavolo. Le parole sono quelle che abbiamo già letto sui profili social di altri famosi che hanno voluto usare la loro notorietà per una buona causa: “Voglio dire basta alla guerra in Syria. Ormai non si può più tacere. Ogni bambino è il nostro bambino. #everychildismychild #syriawarcrimes #nowaronsyria @everychildismychild “. Clicca qui per vedere il video.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA SHOWGIRL DICE BASTA ALLA GUERRA IN SIRIA, LE REAZIONI DEI FANS (OGGI, 8 APRILE 2017) - Belen Rodriguez è una dei tanti vip che hanno voluto mobilitarsi per sensibilizzare l’opinione pubblica su quanto accaduto in Siria nei giorni scorsi: una tragedia che ha causato la morte di decine di persone tra cui molte donne e i bambini. Il suo video per la campagna “#everychildismychild” ha smosso anche le coscienze dei suoi numerosi fans, che hanno deciso di far girare l’importante post con oltre una quarantina di condivisioni. Oltre a lasciare oltre 2mila like in un’ora, i fans di Belen hanno deciso di dire la loro a riguardo con commenti come questi: “gni bambino di qualsiasi nazione colore della pelle e religione e' pur sempre un bambino e va trattato come creatura sacra e come essere umano basta con queste stragi e bombardamenti in Siria Belen faccio girare tutti devono sapere questo orrori sono stanco di queste morti ingiustizie e guerre oramai non esiste piu' umanita’”, “ Belen hai ragione basta con la guerra,io spero in un mondo di pace..Loro sono maledetti.Non so cosa li farei,bastardi,i bambini devono vivere”, “Belen ormai siamo in guerra purtroppo sono sempre gi innocenti che ci vanno di mezzo”.

