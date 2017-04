BELLIFRESCHI/ Su Iris il film con Lino Banfi

Il film è in onda su Iris in seconda serata

BELLI FRESCHI, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 8 APRILE 2017: IL CAST - Belli freschi è il film in onda su Iris oggi, sabato 8 aprile 2017 alle ore 23.20. Una pellicola di genere commedia del 1987 che è stata scritta e diretta da Enrico Oldoini (I mostri oggi, La fidanzata di papà, Lui è peggio di me) ed interpretata da Lino Banfi (Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio, 4 marmittoni alle grandi manovre, Zucchero miele e peperoncino), Christian De Sica (Il conte Max, Ricky e Barabba, la serie di film di Vacanze di Natale) e Lionel Stander (Preferisco la vacca, Il prode Faraone, Per grazia ricevuta). Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

BELLI FRESCHI, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 8 APRILE 2017: LA TRAMA - Tom (Lino Banfi) e Jerry (Christian De Sica) sono due musicisti jazz che non riescono a trovare un ingaggio, ma non smettono di sognare di riuscire un giorno a fare fortuna. Sylvester Stallone, conosciuto a Roma, ha firmato loro una sorta di contratto scritto su un tovagliolo di carta mentre era ubriaco e i due, disperati, emigrano in America alla ricerca del loro supposto benefattore per far valere il contratto. Quando arrivano alla villa dell'attore vi si introducono. Stallone ovviamente si rifiuta di sottostare a quanto scritto da ubriaco e nel parapiglia che segue, i due amici finiscono per ferirlo con un'arma da fuoco. Tom e Jerry diventano così ricercati, e sono costretti alla fuga. La polizia americana li bracca, e i due musicisti si vedono costretti a travestirsi da donna e girare l'America fra piccoli motel e locali equivoci, pur di restare lontani dalle forze dell'ordine. In uno di questi locali i due conoscono il ricco e stravagante Frank Santamari (Lionel Stander), che si innamora di Tom, vestito da donna, perchè gli ricorda morbosamente la madre. I due si trasferiscono quindi nella villa di Frank, ma quando non riescono ad ingannarlo ancora sul fatto di essere donne, decidono di arrendersi alla polizia. Dopo essere stati arrestati i due vengono condotti a casa di Stallone, per una ricostruzione dell'accaduto. Le cose prenderanno però di nuovo una via sbagliata, e ai due amici non resterà altro che rimettersi in fuga.

© Riproduzione Riservata.