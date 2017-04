CAROLYN SMITH/ Come giudicherà le coreografie? (Ballando con le stelle, 8 aprile 2017)

Carolyn Smith a Ballando con le Stelle

CAROLYN SMITH, NELLA GIURIA DELLO SHOW DI RAI 1 (BALLANDO CON LE STELLE, 8 APRILE 2017) - Carolyn Smith lancia un messaggio a Giuliana De Sio: il giudice di Ballando con le Stelle dà consigli all'attrice che vuole abbandonare lo show. Settimana davvero intensa per Carolyn Smith che ha sfoggiato un nuovo look di capelli, ha postato un videomessaggio di consigli per l'attrice napoletana e infine si è fatta riprendere mentre eseguiva una coreografia insieme a Valerio Scanu. Carolyn è sulla via della guarigione dal cancro ed è sempre più energica, puntata dopo puntata. Vediamo insieme cos'è successo sabato scorso e scopriamo cosa accadrà nel prossimo appuntamento con Ballando sotto le Stelle, in onda questa sera, sabato 8 aprile a partire dalle ore 21.30 su Rai Uno insieme a Milly Carlucci e le coppie vip.

CAROLYN SMITH, I SUOI COMMENTI (BALLANDO CON LE STELLE, 8 APRILE 2017) - Nell'ultima puntata di Ballando con le Stelle Carolyn Smith ha confermato i giudizi che aveva dato nelle scorse settimane sui danzatori famosi del programma di Rai Uno: promossi a pieni voti Oney, Martina Stella, Antonio Palmese e Xenia, lascia a desiderare per il giudice inglese Alba Parietti, Martin Castrogiovanni e Giuliana De Sio. Proprio Giuliana De Sio è stata nei pensieri di Carolyn Smith che ha fatto un videomessaggio su Instagram per darle alcuni consigli e convincerla a non abbandonare il programma. Secondo quanto ha visto finora Carolyn Smith, l'approccio dell'attrice napoletana dall'inizio della trasmissione fino a sabato scorso è stato troppo negativo. Giuliana, ha detto Carolyn Smith, non ha messo molto della sua personalità nelle performance, ha paura e si vede da come ballo, è bloccata. Per questo Carolyn Smith le ha consigliato di mettere in pratica nella danza tutti i metodi che normalmente utilizza da attrice per calarsi nelle parti in teatro o in televisione. Ma soprattutto Carolyn Smith le ha suggerito di essere allegra: è questo il vero segreto per riuscire ad affrontare nel modo giusto la competizione di Ballando con le Stelle.

CAROLYN SMITH, LA SUA CAMPAGNA SOCIAL CONTRO IL CANCRO (BALLANDO CON LE STELLE, 8 APRILE 2017) - Carolyn Smith è ormai una protagonista assoluta fuori e dentro lo studio di Ballando con le stelle. Se su Rai Uno è un giudice inflessibile che corregge i concorrenti in gara e bacchetta anche i professionisti, nel suo privato Carolyn combatte ancora la battaglia contro il cancro ed è al fianco di chi, come lei, è impegnato in questa drammatica guerra per la sopravvivenza. Sul suo account Facebook ha infatti postato un video per incoraggiare chi si sta sottoponendo a trattamenti con chemioterapia e radioterapia definendo tutti loro dei guerrieri. Nella campagna sui social network, la Smith ha anche lanciato dei messaggi di speranza attraverso gli hashtag come I'm a woman first, sono una donna e smile, no matter what, sorridi a prescindete da tutto e think positive, pensa positivo. E sempre su Facebook il giudice di Ballando ha mostrato il suo nuovo look di capelli: un biondo platino abbinato ad un taglio asimettrico, da un lato rasati, da un lato chioma lunga. Carolyn è orgogliosa dei suoi capelli, che sono la testimonianza delle cure pesanti che ha dovuto subire durante la guarigione dal cancro.

CAROLYN SMITH, CHE COMMENTI DARA'? (BALLANDO CON LE STELLE, 8 APRILE 2017) - Siamo ormai giunte a sei settimane di show, due mesi di Ballando con le Stelle e a questo punto Carolyn Smith pretende di più dai concorrenti in gara, sia i ballerini professionisti, sia i danzatori famosi. Il giudice è sempre severo e preciso, non ammette più errori in vista della finale: soltanto chi eseguirà coreografie perfetto sarà promosso da Carolyn Smith a pieni voti e passerà il turno, giocandosi la possibilità di vittoria. Com'è ovvio Carolyn Smith ha già il suo preferito ma non lo dice. Lo scopriremo questa sera, sabato 8 aprile.

© Riproduzione Riservata.