COSIMO BARRA/ Il ballerino prova anche a cantare, video (Amici 16, serale 8 aprile 2017)

COSIMO BARRA, IL BALLERINO DEI BLU: IL CANTO NON È PROPRIO IL SUO FORTE (AMICI 16, SERALE 8 APRILE) - Maria De Filippi nella prima serata di Canale 5 conduce una nuova ed interessante puntata del talent Amici 16. Un appuntamento che si preannuncia piuttosto intenso e scoppiettante visto che si tratta del terzo della importante fase serale peraltro con le due squadre, quella dei bianchi guidata da Morgan e quella dei blu capitanata da Elisa, che si trovano in una situazione di perfetto equilibrio con un eliminato per parte. Tra i concorrenti della squadra dei blu c’è anche il ballerino Cosimo Barra che nella scorsa settimana ha dimostrato di essere in crescita. In attesa di vedere cosa ha preparato per questa nuova puntata, vi segnaliamo un divertente video pubblicato sulla pagina facebook ufficiale di Amici nel quale si vede Cosimo mettersi alla prova nel canto. Un video che dimostra come il canto in effetti non sia proprio il suo forte tant’è che nel post si legge: “Like se anche voi quando avete mal di pancia cantate come Cosimo”. Clicca qui per vedere il video ed ascoltare le performance canore di Cosimo.

COSIMO BARRA, IL BALLERINO DEI BLU: UN TANGO APPASSIONATO (AMICI 16, SERALE 8 APRILE) – Nel secondo appuntamento della fase serale del talent Amici proposto all’appassionato pubblico sulle frequenze di Canale 5 lo scorso sabato 1 aprile, il ballerino dei blu Cosimo Barra è stato ottimo interprete dimostrando di essere in possesso di importanti doti artistiche che potrebbero permettergli di andare fino in fondo in questa eccezionale avventura televisiva. Cosimo è stato schierato dalla propria direttrice artistica Elisa nella seconda manche nella sfida che lo ha visto opposto al ballerino dei Bianchi, Oliviero Bifulco. Cosimo ha presentato al pubblico presente in studio e quello a casa, una strepitosa ed appassionata coreografia incentrata sul brano El Tango de Roxanne. Una esibizione caliente e ritmata, che ha saputo conquistare anche l’attenzione della giuria che ha deciso di premiarlo con votazioni che gli ha permesso di avere la meglio nella sfida con Oliviero portando così a casa un importante punto per la propria squadra.

