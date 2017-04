DANIELE LIOTTI/ Papà per la seconda volta? (Amici 16, serale 8 aprile 2017)

Daniele Liotti

DANIELE LIOTTI, GIUDICE DEL TALENT: PAPÀ PER LA SECONDA VOLTA? (AMICI 16, SERALE 8 APRILE) - Su Canale 5 questa sera viene trasmessa la terza puntata della fase serale del talent Amici 16 condotto da Maria De Filippi. Oltre ai tanti e giovani talenti in gara nonché componenti delle due squadre, saranno protagonisti anche alcuni noti personaggi del mondo dello spettacolo tra cui Daniele Lotti, che sta vestendo i panni dell’imparziale giudice. In questi giorni un lieto evento ha reso ancora più felice il principale protagonista dell’ultima stagione della serie di Rai 1, Un passo dal cielo. Infatti, secondo l’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, Liotti sarà presto papà per la seconda volta. Per l’attore e la propria compagna Scila Battistella sarebbe in arrivo una tenere femminuccia. I due fanno coppia fissa ormai da tre anni e questo sarebbe certamente il sigillo del loro amore. Liotti ha già avuto da una precedente relazione un figlio maschio a cui è stato dato il nome di Francesco che ha da poco compiuto i 17 anni di età.

DANIELE LIOTTI, GIUDICE DEL TALENT: LA CARRIERA (AMICI 16, SERALE 8 APRILE) - Daniele Liotti è nato a Roma nell’aprile del 1971. La prima parte della sua vita è stata caratterizzata da una grande passione per il calcio, poi ha deciso di concentrarsi maggiormente sulla carriera nel mondo dello spettacolo. L’esordio è avvenuto al cinema e per la precisione nel 1993 nell’ambito della pellicola Un vampiro a Miami diretta da Fabrizio De Angelis. Due anni più tardi ha iniziato a lavorare anche in televisione recitando nei film tv Non parlo più di Vittorio Nevano e Punta alle 8 di Giancarlo Nicotra. Nei primi anni duemila la sua fama è cresciuta notevolmente grazie alla partecipazione ad alcuni importanti film e miniserie come Don Gnocchi - L’angelo dei bimbi, Il Bell’Antonio, L’amore e la guerra, L’inchiesta, Squadra mobile e Le due facce dell’amore senza dimenticare Il capo dei capi in cui era Biagio Schirò. Al cinema ha fatto parte del cast di Giovanna la pazza, Tutta colpa di Freud e Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio.

