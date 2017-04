ELEONORA ABBAGNATO/ "Danza e vita sono la stessa cosa": lo comunicherà ai ragazzi? (Amici 16, serale 8 aprile)

Amici 2017

ELEONORA ABBAGNATO, GIUDICE DEL TALENT: IL COLPO DI FULMINE PER LA DANZA (AMICI 16, SERALE 8 APRILE) – Tra poche ore va in onda nella prima serata di Canale 5 il terzo appuntamento con la fase serale del talent Amici condotto da Maria De Filippi. Tra i protagonisti c’è anche la celebre ballerina italiana conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo Eleonora Abbagnato. Negli ultimi giorni la nota artista ha rilasciato una lunga intervista al portale web GiornaledellaDanza.com parlando a 360 gradi di se stessa, dell’amore per il ballo e di tanto altro ancora. La Abbagnato ha raccontato come avuto inizio questa grande passione per la danza: “Risale alla mia prima infanzia. Sopra il negozio di mia madre a Palermo c’era la scuola di danza di Marida Benassai e appena potevo salivo le scale per osservare le bambine più grandi di me, mentre si esercitavano e rimanevo incantata ore ed ore… Marisa Benassai è stata la mia prima insegnante ed è tutt’ora una grande amica”.

ELEONORA ABBAGNATO, GIUDICE DEL TALENT: ALLA DIREZIONE DEL BALLETTO DI ROMA (AMICI 16, SERALE 8 APRILE) – Eleonora Abbagnato è tra i giudici di questa edizione della fase serale del talent Amici condotto in prima serata su Canale 5 da Maria De Filippi. Nel corso di una recente intervista rilasciata al portale GiornaledellaDanza.com, la Abbagnato ha parlato del ruolo che le è stato affidato alla direzione del Corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma: “Il palcoscenico regala un’emozione diretta, immediata. La direzione del Balletto comporta sicuramente una responsabilità più grande e la consapevolezza di dare il proprio contributo alla danza. Le linee guida per la crescita del Balletto? Cerco di applicare quanto ho imparato nei lunghi anni di esperienza e di duro lavoro all’Opera di Paris, soprattutto infondendo fiducia e sicurezza nei giovani, motivandone la determinazione nelle scelte e la perseveranza nel seguire la strada intrapresa”. L’intervista si è quindi chiusa con Eleonora Abbagnato che ha voluto sottolineare come per lei la danza e la vita “siano la stessa cosa. La danza è il mio modo di essere, di esprimermi, di interagire con il mondo che mi circonda”.

