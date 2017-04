ELISA DI FRANCISCA/ In attesa del primo figlio ospite di Canale 5 (Verissimo, puntata 8 aprile 2017)

Silvia Toffanin a Verissimo

ELISA DI FRANCISCA, LA SCHERMITRICE OSPITE DA SILVIA TOFFANIN: LA FIGURA DELLA DONNA E LA LOTTA PER LA PARITA' (VERISSIMO, 8 APRILE) - Elisa Di Francisca sarà questo pomeriggio ospite di Silvia Toffanin. Intervenuta lo scorso marzo su Rai Radio 1 nel programma di Maria Teresa Lamberti, la campionessa olimpica ha parlato di sé e di quella che è una situazione di disparità tra uomini e donne anche negli sport. In pausa dai suoi impegni perché in attesa del suo primo figlio, la schermitrice ammette di non seguire tutte le gare ma di tenersi comunque informata, sempre con distacco, per poi dedicarsi nuovamente al suo lavoro con obiettivo Tokyo 2020. Pochi giorni fa un curioso (nonché simpatico) caso l'ha vista protagonista. Durante il suo intervento in una conferenza alla Bocconi di Milano, l'atleta si è vista in difficoltà con la lingua inglese, e dopo qualche domanda ha affermato, tra i sorrisi degli studenti, che essendo in Italia si dovrebbe parlare italiano. Dopo aver partecipato a "Ballando con le Stelle" ed esserne uscita vincitrice assieme al ballerino Raimondo Todaro, la campionessa è apparsa sui piccoli schermi come testimonial e in altri programmi tv. In una delle sue interviste più recenti ha parlato di come vive la situazione della donna nel mondo e in particolare nello sport, e di quello che per lei rappresenta la Festa della donna, ovvero l'espressione di tutte le lotte di parità vinte ma tutt'ora marginali.

ELISA DI FRANCISCA, LA SCHERMITRICE OSPITE DA SILVIA TOFFANIN: LA CARRIERA SPORTIVA (VERISSIMO, 8 APRILE) - Nata a Jesi il 13 dicembre 1982, ha dato inizio alla sua carriera da sportiva con la danza, dedicandosi quasi subito alla scherma assieme ai suoi due fratelli. Le prime soddisfazioni arrivano nel 2005 quando diventa campionessa italiana nella categoria "ragazze". Nel 2004 fa il suo esordio con la nazionale e vincendo l'oro a New York. L'anno della sua svolta definitiva è il 2010, che porta un primo posto e altri cinque podi; diventa campionessa italiana di fioretto, a discapito di Valentina Vezzali, e un anno dopo un altro primo posto a Sheffield le anticipa la vittoria della coppa del mondo. Non passa inosservata alle Olimpiadi di Londra, vincendo la medaglia d'oro sia nella gara individuale, sia nel torneo a squadre. L'ultima apparizione sportiva di rilievo è quella nel 2016 alle Olimpiadi di Rio, durante le quali conquista un'altra medaglia d'argento.

