ELISA/ L’artista all’Arena di Verona per i 20 anni di carriera (Amici 16, serale 8 aprile 2017)

ELISA, IL CAPITANO DEI BLU: ALL’ARENA PER CELEBRARE I VENTI ANNI DI CARRIERA (AMICI 16, SERALE 8 APRILE) - Questa sera, sabato 8 aprile, ritorna l’appuntamento con il fortunato talent show Amici 16 condotto da Maria De Filippi. Il programma è entrato nelle propria fase cruciale essendo questa la terza puntata serale per cui i componenti delle due squadre sono chiamati a dare il proprio massimo, per evitare di incappare in una rovinosa eliminazione. Tra i protagonisti c’è anche la nota cantante friulana Elisa che sta vestendo i panni della direttrice artistica della squadra dei blu. In attesa di scoprire cosa ha preparato per i propri allievi, vi segnaliamo che quest’anno la cantante festeggia i propri primi venti anni di carriera e che per celebrare la ricorrenza ha organizzato un super concerto all’Arena di Verona. Nello specifico sono state previste ben tre date: il 12, il 13 ed il 15 settembre. Saranno tre appuntamenti imperdibile per tutti i fans di Elisa che potranno ascoltare tutti i più grandi successi di questa straordinaria artista.

ELISA, IL CAPITANO DEI BLU: LO SCHERZO DI EMMA NELLA SECONDA PUNTATA (AMICI 16, SERALE 8 APRILE) - La seconda puntata della fase serale di Amici andata in onda sabato 1 aprile su Canale 5 non ha rappresentato soltanto un momento di rivalsa per la squadra dei blu capitanata da Elisa che ha pareggiato i conti con i bianchi guidati da Morgan, ma anche l’occasione giusta per mettere in essere un divertente scherzo ai danni della stessa cantante friulana. Ad orchestrare tutto è stata la cantante salentina Emma Marrone che d’accordo con la produzione del programma ha inserito in una borsa riconducibile alla stessa Elisa, un cd contraffatto ed alcuni oggetti tipici di una sexy shop. Durante le registrazione della seconda puntata, Emma ha fatto entrare tra in un momento di pausa tre falsi agenti di polizia che ovviamente hanno recitato la loro parte mettendo in difficoltà Elisa. Lo scherzo è continuato fino al momento in cui i tre stavano fingendo di voler accompagnare al distretto la cantante: in questo preciso istante è intervenuta Emma per svelare l’arcano tra le risa di tutti.

