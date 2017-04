ERMAL META/ Il 21 aprile parte il tour (Amici 16, serale 8 aprile 2017)

Ermal Meta

ERMAL META, GIUDICE DEL TALENT: IL 21 APRILE PARTE IL TOUR (AMICI 16, SERALE 8 APRILE) - Maria De Filippi tra poche ore conduce nella prima serata di Canale 5 un nuovo appuntamento con la fase serale dell’ormai storico talent Amici 16. In studio sarà presente anche il cantante albanese naturalizzato italiano Ermal Meta. Per l’artista, reduce dal successo avuto nel Festival di Sanremo, questo è momento davvero molto positivo da un punto di vista professionale in quanto sta prendendo parte al programma della De Filippi in qualità di giudice ed a breve partirà in tour toccando tantissime città italiane. Il tour, incentrato sui brani contenuti nel suo ultimo album intitolato Vietato morire, per la precisione avrà inizio il prossimo 21 aprile al New Age Club di Roncade in provincia di Treviso, quindi il 22 sarà al The Cage di Livorno ed il 25 a Modugno in provincia di Bari al Demodè club. Da segnalare come alcune tappe abbiano già fatto segnalare il tutto esaurito come nel caso di quella del 7 maggio all’Alcatraz di Milano e quella del 16 maggio all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Il tour si concluderà al momento, il 19 agosto a Presicce in provincia di Lecce nell’ambito della manifestazione de I colori dell’olio festival.

ERMAL META, GIUDICE DEL TALENT: “È NECESSARIO IMPARARE A DISOBBEDIRE” (AMICI 16, SERALE 8 APRILE) - Ermal Meta recentemente ha rilasciato una intervista nel corso della quale ha parlato del suo ultimo album e del messaggio in esso presente ed ossia quello di disobbedire. Ai microfoni di RDS, Meta ha rimarcato: “Il tema è quello della disobbedienza, raccontare una storia che parla di qualcosa è un conto. Il messaggio che ne trae è un altro. Sono due cose molto diverse. È meglio non fermarsi alla storia in sè, ma arrivare al dunque, e il dunque è la disobbedienza. Imparare a disobbedire a tutto quello che fondamentalmente ti sta sulle balle, sotto qualsiasi aspetto. È importante suonare, che sia in radio in tv o in un pub, cambia poco nel momento in cui hai la gente davanti, perché poi non pensi più al contesto in cui stai suonando, se veramente ci tieni a quello che stai facendo. È una situazione musicalmente diversa da quello che sarà il tour. I pezzi sono arrangiati diversamente, con suoni diversi, in formazione ridotta, è completamente un altro tipo di concerto”.

