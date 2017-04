FABIO BASILE E ANASTASIA KUZMINA/ Quanto stile e chimica tra loro! (Ballando con le stelle 8 aprile 2017)

Fabio Basile con Anastasia Kuzmina

FABIO BASILE E ANASTASIA KUZMINA, IL LORO VALZER (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 8 APRILE) - Per i concorrenti di Ballando con le stelle, la quinta puntata si apre con la prova presentata la settimana scorsa: dove tutte le coppie dovranno ballare una danza tirolese, a gruppi di 3. Di ogni terna, Carolyn Smith decreterà il vincitore, assegnando poi dei punti, che andranno a sommarsi a quelli che riceveranno, dai giudici, nell'esibizione di coppia. Fabio Basile e Anastasia Kuzmina, ballano la danza tirolese con Marin Castrogiovanni, e Simone Montedoro. Nessuno delle tre coppie riceve una penalità, ma a brillare non è Fabio ma Martin, che secondo Carolyn ha fatto meglio degli altri. Nella seconda parte della puntata Fabio Basile scende in pista per ballare il valzer con la sua mente forte. Dopo il tango apache della settimana scorsa, tutti si aspettano di più da Fabio. La coppia rivede l'esibizione della scorsa settimana, e Anastasia si complimenta con Fabio, dicendogli che quella è la miglior esibizione di sempre. Anastasia, chiede a Fabio, se le sue nonne fanno il tifo per lui da casa, e Fabio sorridendo dice di si. Nonna Diamante, ha un rapporto speciale con Fabio, perchè lo ha accudito quando i genitori non potevano. La nonna racconta della sua passione per il ballo, e che da giovane con suo marito andava in una balera, ma purtroppo quella passione, la nonna Diamante l'ha dovuta accantonare, per la perdita di suo marito. Il valzer impegnativo e diverso dal solito, ma Canino desiderava di vederlo in quel pezzo, dove nota che quel valzer è stato bellissimo, emozionante ma anche moderno; e Mariotto subito si prende i meriti, per aver notato molto presto lo stile Basile, che continua a non deludere.

FABIO BASILE E ANASTASIA KUZMINA, I VOTI DELLA GIURIA (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 8 APRILE) - A Carolyn è piaciuta la performance, dove Fabio è stato bravo non solo nei passi moderni del valzer, ma anche in quelli classici, tenendo perfettamente la posizione. Ivan Zazzaroni è stato colpito dalla complicità dei due ragazzi in pista, che riescono a ballare bene grazie ai loro fisici. Selvaggia invece ha finito le lodi per Fabio, al quale però non può fare a meno di dire che se avesse 20 anni in meno, vorrebbe conoscere nonna Diamante. Milly, chiede a Fabio, cosa ne pensa il suo allenatore, quando lo vede ballare, e Fabio dice che di solito non gli fa tanti complimenti, perchè conoscendolo sotto il punto di vista sportivo, lo vede rozzo; ma Fabio, è convinto che anche al suo allenatore, sia piaciuto il valzer. Roberta Bruzzone afferma che Fabio è la vera scoperta del programma, che affronta la pista da ballo, come un ring di judo; e con il valzer è stato davvero straordinario; tanto da aggiudicarsi un bel 10 da Mariotto. La votazione dei giudici, pur essendo così alta, non aiuta Fabio a classificarsi per la puntata, ma per lui ci sarà uno spareggio a tre, insieme a Martina Stella e a Giuliana De Sio. Riscende in pista con Anastasia, e riesce, grazie al tele voto finale a rientrare nella puntata, cosa che non accade per Martina Stella, costretta ad abbandonare la gara. C'è tanta chimica tra i due giovani ballerini; Anastasia giovane e dolcissima; Fabio determinato e con tanta voglia di successo. Fabio lotterà fino alla fine, per assicurarsi un posto in finale; anche se sembrerebbe molto precoce, visto che mancano ancora 4 puntate.

