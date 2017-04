FABIO CANINO/ Il giudice avrà assistito agli allenamenti di Oney Tapia? (Ballando con le stelle 2017)

Fabio Canino, giudice di Ballando con le Stelle

FABIO CANINO, NELLA GIURIA DELLO SHOW DI RAI 1: I SUOI GIUDIZI (BALLANDO CON LE STELLE, 8 APRILE 2017) - Nella prima parte della puntata, è solo Carolyn a giudicare il ballo tirolese dei concorrenti; mentre gli altri giudici divertiti seguono le varie esibizioni. La prima coppia ad essere giudicata da Canino è quella formata da Xenia e Raimondo; dove Fabio non può far a meno di far notare, come la modella russa, sta superando di gran lunga tutti gli altri concorrenti, impegnandosi e dando il meglio di sé in pista. Il valzer moderno di Fabio Basile colpisce Canino, che d’accordo con Mariotto conferma che lo stile Basile fa sempre miglioramenti. A Canino il look di Alessandra Tripoli non dispiace, e anche l’esibizione nel complesso. Canino, quando scende in pista, Giuliana De Sio, trova interessante l’interpretazione del ballo, ma le chiede se ha problemi di collo; in quanto nota che a quella altezza è bloccata; e Giuliana conferma. Quando Antonio Palmese balla, e si emoziona per i complimenti ricevuti da Carolyn, Canino non può fare a meno di notare, l’intesa che c’è tra Palmese e Samantha, che sorridendo lo porta sulla buona strada. Tango per Martina Stella, dove Canino si complimenta con Samuel Peron, che è riuscito a far ballare benissimo Martina, da vero professionista; dimostrando che nella coppia è lui l'insegnante, ed è a lui che spetta scegliere che ballo eseguire e che coreografia preparare.

Canino è così entusiasta dell’esibizione di Oney Tapia, che chiede a Milly, se in settimana può raggiungere la coppia per assistere ad un loro allenamento. Quando Alba Parietti, balla la rumba, Canino la trova migliorata rispetto alle altre puntate, e Alba non può far a meno di chiedere a Milly di mettere un punto di tregua con il giudice, salutandosi. Nella puntata, sono stati assegnati due tesoretti; il primo con un punteggio unanime va dato ad Oney, per il secondo invece, i giudici non sono d'accordo; tant'è che Carolyn decide di affidarlo a Martin Castrogiovanni; ma Fabio Canino non è d'accordo con quella scelta; e ciò si nota a fine puntata. Allo spareggio finale, infatti va Giuliana De Sio con Martina Stella e Fabio Basile, e Canino deluso afferma che quello spareggio non doveva andar così, almeno per Fabio e Martina che ballano molto bene; infatti è proprio Martina a lasciare la gara. La colpa di quello spareggio, che vede in pista, dei concorrenti molto bravi, è proprio la risposta di un tesoretto assegnato ad una coppia piuttosto che un'altra.

FABIO CANINO, QUALI SARANNO I SUOI VOTI? (BALLANDO CON LE STELLE, 8 APRILE 2017) - Dopo la tregua raggiunta tra i giudici e Alba Parietti, cosa accadrà nella puntata di questa sera? Canino si è presentato davvero alle prove di Oney Tapia, per assistere al grande lavoro svolto sia da Vera che dal suo allievo durante gli allenamenti settimanali?

