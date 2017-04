FABRIZIO CORONA/ News: Silvia Provvedi e mamma Gabriella lo difendono contro tutti (Oggi, 8 aprile 2017)

Fabrizio Corona

FABRIZIO CORONA, NEWS: SILVIA PROVVEDI DIFENDE IL FIDANZATO – Silvia Provvedi sbotta e scende in campo per difendere il fidanzato Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi sta continuando a difendersi nel processo che lo vede imputato per il reato di intestazione fittizia di beni e al suo fianco c’è sempre Silvia Provvedi, figura fondamentale per l’ex re dei paparazzi, consapevole di avere nella fidanzata un valido sostegno. La giovane gemella de Le Donatella non ha alcuna intenzione di arrendersi e buttare la spugna. Il suo intento è riuscire ad aiutare il fidanzato a ritrovare la sua libertà. Dopo l’udienza in cui Fabrizio corona ha svelato la provenienza del denaro recuperato dalle autorità giudiziarie dichiarando di averli guadagnati in nero, Silvia Provvedi sbotta ai microfoni di Mattino Cinque. “Lui è combattivo e pronto a dimostrare la sua innocenza e io credo e so che è innocente” – ha dichiarato la Provvedi che poi aggiunge – “Sicuramente, anche se è dura riuscirà a reggere il colpo, è una persona molto forte”. Silvia Provvedi, dunque, non ha dubbi. Non solo crede fermamente nell’innocenza del fidanzato ma sa che quando questa brutta storia finirà, ritroverà l’uomo forte e combattivo di cui si è innamorata.

FABRIZIO CORONA, NEWS: MAMMA GABRIELLA PRONTA A TUTTO PER DIFENDERE IL FIGLIO – Accanto a Fabrizio Corona, a combattere questa dura battaglia, non c’è solo Silvia Provvedi ma anche mamma Gabriella che, in tutti questi anni, non ha mai lasciato solo il figlio combattendo in prima linea con lui. Di fronte alle dichiarazioni di Fabrizio e al nuovo caso mediatico che le parole di Corona hanno scatenato, la signora Gabriella è tornata a parlare e lo ha fatto davanti alle telecamere di Mattino Cinque a cui ha raccontato di aver rivisto in Fabrizio il marito Vittorio riconoscendo nella mimica del figlio quello del consorte deceduto. La signora Corona, poi, ha messo da parte le emozioni per soffermarsi su quello che sta accadendo a Fabrizio il quale, stando a quello che ha racconto la madre, starebbe subendo un processo ingiusto perché ci sarebbe qualcuno che ce l’ha a morte con lui. Fabrizio Corona, dunque, nonostante tutto, può considerarsi un uomo fortunato perché ha accanto due donne disposte a tutto pur di aiutarlo.

