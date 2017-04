FEDERICA CARTA/ Tanta emozione nel duetto con Moro (Amici 16, serale)

Federica Carta, Amici Serale

FEDERICA CARTA, LA CANTANTE DEI BLU: L’EMOZIONE PROVATA NEL DUETTO CON MORO (AMICI 16, SERALE 8 APRILE) – In questa prima serata televisiva va in onda una nuova puntata del talent Amici presentata su Canale 5 da Maria De Filippi. È la terza puntata della fase serale con le due squadre, quella dei Bianchi condotta da Morgan e quella dei blu guidata da Elisa, che si trovano in una situazione di perfetta parità con un eliminato per parte. Uno dei punti cardine della formazione blu è rappresentato senza dubbio dalla giovane Federica Carta. La cantante ha dimostrato di avere enormi qualità artistiche che potrebbero spalancarle una luminosa carriera.

In attesa di rivederla al centro dello studio, vi segnaliamo come lei abbia voluto rimarcare l’emozione provata nel duettare con il suo coach Fabrizio Moro sulle note di Portami via. Infatti, ha pubblicato sul proprio account Instagram parte del video dell’esibizione ed in particolare il momento in cui si lascia andare ad un coinvolgente abbraccio ne confronti dello stesso Fabrizio Moro. Clicca qui per vedere il video e leggere i commenti dei fans.

FEDERICA CARTA, LA CANTANTE DEI BLU: ASSOLUTA PROTAGONISTA (AMICI 16, SERALE 8 APRILE) – Nella seconda puntata della fase serale del talent Amici proposta al pubblico sulle frequenze di Canale 5 lo scorso sabato 1 aprile, la cantante della squadra dei Blu Federica Carta è stata assoluta protagonista. Infatti, è stata chiamata in causa dalla propria coach Elisa in ben quattro occasioni. Nella prima manche ha duettato con Fabrizio Moro sulle note del pezzo Portami via, nella sfida che l’ha vista opposta a Shady e Francesco Renga. Una esibizione emozionante che le ha permesso di ottenere un punto per la propria squadra. Poi ha interpretato la canzone Piccola stella senza cielo di Ligabue nella sfida con Thomas, tuttavia venendo sconfitta. Nella seconda manche è ritornato al centro dello studio per duettare con l’artista internazionale LP alias Laura Pergolizzi sulle note di Lost on you. In questo caso ha battuto la sfidante dei bianchi Shady. Infine, si è presa una rivincita ai danni di Thomas avendo la meglio nella prova Magic Ball con il pezzo Shape of You.

