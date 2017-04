Furore/ top e flop della serata: Paolo Conticini e Flavio Montrucchio non sbagliano una nota

Furore

FURORE, TOP DELLA SERATA: PAOLO CONTICINI E FLAVIO MONTRUCCHIO NON SBAGLIANO UNA NOTA - Si è conclusa ieri la seconda puntata di Furore, un appuntamento che visto ancora una volta Alessandro Greco al timone dello show e una serie di ospiti vip pronti a sfidarsi in una gara tutta a suon di musica. A trionfare, in una serata piena di giochi e di musica, la squadra degli uomini, che ha ha recuperato il vantaggio delle donne portando a casa i due preziosissimi punti nel corso dell'ultima sfida. Di seguito, ecco i top e i flop degli ospiti in studio. Fra i migliori, non possiamo non ricordare Paolo Conticini, che oltre ad aver partecipato con passione a tutte le prove previste dal gioco, si è distinto imitando in maniera impeccabile Roby Facchinetti dei Pooh. Assieme a lui, anche Flavio Montrucchio, che ha partecipato a ogni sfida con grande entusiasmo, senza mai risparmiarsi una nota dopo l’altra. Da sottolineare anche il trasporto di Valeria Marini, che pur non vantando noti canore d’eccellenza, nel corso della serata ha più volte preso in mano il microfono per dimostrare al pubblico dello show il suo grande talento, ma merita un posto fra i migliori anche Simona Izzo, che è riuscita a colmare i tanti limiti musicali con una dolce dichiarazione d’amore al suo amato Ricky Tognazzi.

FURORE, FLOP DELLA SERATA: MELISSA SATTA E RICKY TOGNAZZI - Per la serie “l’importante è partecipare”, nella seconda puntata di Furore si sono distinti per le loro deboli capacità canore molti vip e fra questi non possiamo non menzionare Melissa Satta, che a dispetto dell’impegno dimostrato nel corso delle tante sfide, ha realizzato delle brevi performance particolarmente stonate. Come lei, anche la sua compagna di squadra Giulia Salemi, che ha divertito il pubblico di Rai Due con un balletto molto sexy ma è riuscita a stonare sulle note di una nostalgica “Please don’t go”. Tra i flop della serata anche Aldo Montano, che appeso a una stella rotante è stato il protagonista di una piccola penitenza molto divertente, ma particolarmente scarsa dal punto di vista canoro. Si affiancano al gruppo dei meno intonati anche Giorgia Palmas e Ricky Tognazzi, due concorrenti che hanno cercato di dare il meglio nelle diverse sfide proposte dal gioco di Rai Due senza però riuscire a sembrare particolarmente convincenti agli occhi del pubblico a casa.

