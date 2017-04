GIULIANA DE SIO E MAYKEL FONTS/ Scalerà la pista verso la finale? (Ballando con le stelle)

Giuliana De Sio con Maykel Fonts a Ballando con le Stelle 2017

GIULIANA DE SIO E MAYKEL FONTS, UNA BACHATA (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 8 APRILE) - Giuliana De Sio, scende in pista, nei panni di una perfetta tirolese, accanto il suo maestro Maykel Fonts, e in pista contemporaneamente con lei c'è Alba Parietti e Xenia. Giuliana risulta molto divertita dal ballo tirolese, ma l'entusiasmo non basta per essere la migliore della terna, dove infatti Carolyn Smith premia Xenia. Milly Carlucci fa i complimenti ad Alba e a Giuliana, perchè nonostante l'età sembrano essere delle vere tirolesi. Prova di sensualità per Giuliana che scenderà in pista per ballare una bachata, ma prima di esibirsi dice che questa settimana ha lavorato tanto anche al mantenimento del buon umore. Nella clip Maykel Fonts fa i complimenti alla sua ballerina per la sua stimata carriera da attrice, ma soprattutto per l'impegno che mette in sala prove. Giuliana invece di Maykel dice che il loro rapporto è un continuo odio - amore. Durante la loro intervista, nonostante la differenza di età si nota il rapporto che si è instaurato tra i due; e Giuliana senza peli sulla lingua afferma alle telecamere che Maykel le ha detto senza troppi giri di parole che quando la tiene così vicino non le fa effetto. Giuliana ci ride su, e Maykel arrossisce, ma ammette di averlo detto. Maykel, inoltre, durante gli allenamenti, fa una richiesta al Presidente della Repubblica, chiedendogli di incrementare il ballo nei progetti delle scuole italiane, perchè così da piccoli tutti potranno avvicinarsi al mondo della danza sportiva; perchè se questa passione non viene inculcata da piccini, si avrà tanta difficoltà a spiegarla a persone di una certa età. Maykel è felice perchè nota che Giuliana pur essendo un'attrice famosa, in pista riesce a ridimensionarsi in base al programma con tanta umanità ed eleganza.

GIULIANA DE SIO E MAYKEL FONTS, I COMMENTI DELLA GIURIA (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 8 APRILE) - Inizia Ivan Zazzaroni a giudicare Giuliana, che afferma che per poter ballare questo stile era sufficiente farsi trascinare da Maykel, nel senso che nella parte iniziale Giuliana ha ballato bene, ma l'altra parte no. Selvaggia, spezza una lancia a favore di Giuliana, affermando che qualsiasi donna vorrebbe farsi trascinare da un ballerino così. Giuliana conferma che Maykel riesce a farla ballare nonostante le sue difficoltà. Canino chiede a Giuliana se ha un problema all'altezza del collo, perchè è lì che vede un blocco; e Giuliana conferma. A Canino è piaciuta la coreografia, e Giuliana è d'accordo con lui, aggiungendo che di quel ballo ha avvertito la sensualità. Roberta Bruzzone ha avvertito energia e fiducia da parte di Giuliana, dove il merito è del tesoretto che un pò la sbloccata. Mariotto chiede a Giuliana di ballare il passo base della bachata da sola. Selvaggia chiede a Giuliana cosa mangia per avere quel fisico, e la risposta è che oltre a ballare da quand'è concorrente nel programma, gioca a tennis. Carolyn dopo la bachata non è felice, si aspettava di più da Giuliana. Sandro Mayer chiede a Giuliana se rifarebbe il programma, e lei dice che quel percorso è stato durissimo, ma è estremamente formativo.

GIULIANA DE SIO E MAYKEL FONTS, VINCONO AL TELEVOTO (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 8 APRILE) - Giuliana arriva allo spareggio finale con Fabio Basile e Martina Stella; e quando vede di non aver superato la puntata dice di voler abbandonare la gara, perchè sono passate sei settimane tra allenamenti, critiche, e nonostante il sorriso in classifica è stata sempre ultima. Chiede di lasciare il programma, ma Milly spiega che è il televoto a decidere. Scende in pista, dove si lascia trascinare da Maykel, e passa il turno, eliminando Martina Stella, ma infelice le dice "so che Martina è molto più brava di me, quindi non è giusto!". La puntata termina, e solo questa sera si saprà se Giuliana scenderà in pista per continuare la scalata verso la finale.

© Riproduzione Riservata.