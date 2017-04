GRIMM 6/ Anticipazioni puntata 8 aprile 2017: Nick posseduto dalla bacchetta? Al via l'ultima stagione

Grimm 6, anticipazioni

GRIMM 6, ANTICIPAZIONI PUNTATA DELL'1 APRILE 2017: LA SERIE - Al via Grimm 6 nella prima serata di Premium Action di oggi, sabato 8 aprile 2017. Andrà in onda il primo episodio, dal titolo "Fugitive". Si tratta dell'ultima stagione del crime sovrannaturale, in cui ritroveremo tutto il cast e i personaggi più amati dai fan. A differenza di quanto successo in passato, quest'ultimo capitolo dello show sarà composto solo da 13 puntate, invece dei soliti 22 delle precedenti stagioni. Gli showrunner David Greenwalt e James Kouf hanno rivelato infatti in un'intervista a TvLine che in questa nuova trama affronteremo la fine di un lungo viaggio durato per cinque anni, e questo vuol dire che l'universo di Grimm, conosciuto finora, è ormai corroso dalle tante storie che abbiamo conosciuto. In particolare, il terzo episodio di Grimm 6 troverà il protagonista David Giuntoli dietro la telecamera, nel ruolo di regista. Tutto questo ci condurrà infine alle ultime tre puntate, che potremmo considerare come una sorta di film. Un gran finale che soddisferà anche il pubblico più esigente, fornendo le risposte alle numerose domande lasciate aperte in questi anni. La stagione finale vedrà inoltre i nostri eroi intenti con una nuova minaccia, un nemico che conosceranno nel corso delle puntate. A questo si aggiunge anche la gravidanza del personaggio di Bree Turner, Rosalee, tanto attesa quanto emozionante. Il finale ci regalerà inoltre un salto temporale molto interessante, che aiuterà a fornire una prospettiva di come si evolveranno le vite della squadra. Ci saranno inoltre delle novità riguardo alla nuova trama, fra cui molte sequenze, molte di più del solito, che si svolgeranno all'aperto e in orario notturno. I riferimenti a ciò che è accaduto nelle trame passate saranno molteplici, proprio per dare modo ai fan di comprendere alcuni passaggi rimasti oscuri. Per quanto riguarda Nick, il protagonista, ci saranno nuovi sviluppi riguardo al suo rapporto con la bacchetta magica ritrovata nel quinto capitolo. Il detective, infatti, dimostrerà di essere morbosamente interessato all'oggetto magico, che si rivelerà troppo potente perché qualsiasi essere umano possa controllarlo. Nick sfrutterà inoltre nel terzo episodio lo stesso potere manifestato da Juliete e Adalind, assumendo le sembianze di Renard. Verrà tuttavia scoperto ed in quest'occasione stringerà un accordo con la sua vecchia nemesi, a cui farà rinunciare al ruolo di Primo Cittadino.

GRIMM 6, ANTICIPAZIONI PUNTATA DELl'8 APRILE 2017, EPISODIO 1 "FUGITIVE" - In seguito alla morte di Bonaparte, Renard sfrutta il proprio ruolo di Sindaco e di capo della Polizia per rilasciare un APB. Ordina a quest'ultimo di uccidere Nick, nel tentativo di far ricadere su di lui tutto ciò che in precedenza è successo nel suo loft ed alla Centrale di Polizia. Sia Nick che Renard indagano su come sia morto Bonaparte ed anche se sono concordi sul fatto che sia opera di Diana, non scendono a compromessi per quanto riguarda la loro storica ostilità. Le alte cariche, inoltre, richiedono che Nick venga arrestato al più presto per essere sottoposto a processo ed il detective è quindi costretto a vivere come un fuggitivo, trovando un nasscondiglio presso Bud. Intanto, Eve continua ad accusare le conseguenza della sua improvvisa guarigione. Nick sa che la bacchetta magica ritrovata nella Foresta Nera lo ha salvato, ma anche che può essere pericolosa, come gli suggerirà Eve in un secondo momento. Nonostante i suoi sforzi per nascondersi, il detective verrà inoltre trovato abbastanza facilmente grazie ad un raid della Polizia. Più tardi, Monroe scopre che Rosalee aspetta un figlio.

