GUILLERMO MARIOTTO/ Quale coppia farà colpo su di lui questa sera? (Ballando con le stelle, 8 aprile 2017)

Guillermo Mariotto

GUILLERMO MARIOTTO, NELLA GIURIA DELLO SHOW DI RAI 1 (BALLANDO CON LE STELLE, PUNTATA 8 APRILE 2017) - Nella puntata di Ballando con le stelle 2017 in onda stasera su Rai 1, ritroveremo in giuria Guillermo Mariotto. In attesa di capire quale concorrente riuscirà maggiormente a convincerlo, ricordiamo quanto accaduto la scorsa settimana. La puntata inizia con l’esibizione tirolese da parte di tutti i concorrenti, dove è Carolyn a decidere chi è che supera la prova; ma il resto della giuria sembra essere molto d’accordo con i suoi giudizi. Ma quando a scendere in pista è la terna composta da Alba, Giuliana e Xenia, Mariotto non può fare a meno di notare, come Alba "casualmente" si è ritrovata a ballare al centro pista, mentre le altre due coppie ballavano in uno spazio più ridotto. Mariotto nota che i passi di Xenia risultano essere un po’ meccanici, ma hanno comunque il loro fascino; ma per dare il meglio dovrebbe sciogliersi di più; soprattutto perché nella bachata è stata molto sexy. Lo stile Basile colpisce ancora, e lascia Mariotto senza parole, dando così 10 alla coppia. Mariotto, chiede a Simone di mostrargli il passo moderno del suo charleston, dove nota che balla molto bene anche da solo; vedendolo più disinvolto; ma critica il look di Alessandra Tripoli. A Mariotto, diverte mettere alla prova i concorrenti, infatti chiede anche a Giuliana di ballare da sola, per vedere le sue capacità senza il suo insegnante. E’ il turno di Antonio Palmese, che dopo il suo jive strepitoso, si emoziona per i complimenti di Carolyn, e a Mariotto questa cosa fa tenerezza, tanto da dare un bel 10 anche al tenebroso Antonio.

Quando Oney Tapia, termina la sua esibizione, Mariotto lancia una sfida a tutti i concorrenti: ballare con gli occhi bendati, proprio come fa Oney, che nonostante la cecità balla divinamente. Il paso doble di Martin Castrogiovanni non ha emozionato Mariotto, anche se i passi non erano male. Colpo di scena, quando in pista scende Alba Parietti, e a fine esibizione Mariotto si complimenta con lei, che finalmente è riuscita a ballare. E' il momento dei ballerini per una notte: Nastassya Kinsky ed Elio de le storie tese. I due personaggi famosi, balleranno due stili diversi. Nastassya Kinsky, scende in pista con Simone Di Pasquale, per un freestyle incantevole. La bellissima attrice si muove soave sulla pista da ballo, dove nessuno non può fare a meno di notare la bellissima complicità che si è creata tra lei e Simone. Mariotto infatti, a fine esibizione, si complimenta, con lei, non solo per la sua straordinaria carriera, ma anche perchè ha ballato divinamente, risultando ancora più femminile del solito. Nastassya ringrazia, dicendo che il merito è di Simone, perchè fino a quel momento non aveva mai ballato con un vero professionista. Elio invece è molto spiritoso e divertito, e la giuria sorridente non può fare a meno di notare come è stato bravo a mettere su quell'esibizione, che ovviamente gli calzava a pennello.

Primo tesoretto assegnato con votazione unanime; ma non è la stessa cosa, quando tocca assegnare il secondo, che arreca problemi anche allo spareggio finale; dove si battono a passi di danza tre coppie: Giuliana De Sio, Martina Stella e Fabio Basile. Giuliana sa di non essere all'altezza degli altri due concorrenti, e dopo tanta insicurezza, e implorazione del pubblico, scende in pista; dove si lascia trasportare da Maykel, perchè ormai stanca. Mariotto fa il tifo per Giuliana, che a parer suo ha ballato meglio delle altre due coppie; ed infatti la bella Giuliana supera la prova e si qualifica per la nuova puntata di Ballando con le stelle. Mariotto è felice quando i concorrenti danno il meglio, e si impegnano per arrivare ad un obiettivo. Si diverte a giudicarli e a metterli a dura prova con le sue palette; ma quando il concorrente colpisce il suo cuore, Mariotto sa essere molto generoso.

© Riproduzione Riservata.