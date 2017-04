IL GATTO CON GLI STIVALI/ Su Italia il film d'animazione con Antonio Banderas (oggi, 8 aprile 2017)

Il gatto con gli stivali, film prima serata

IL GATTO CON GLI STIVALI, IL FILM D'ANIMAZIONE IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 8 APRILE 2017: IL CAST - Il gatto con gli stivali, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, sabato 8 aprile 2017 alle ore 21.10. Una pellicola d'animazione dal titolo in lingua originale Puss in Boots che è stata diretta da Chris Miller nel 2011. Il protagonista della storia è il gatto con gli stivali ma la trama del film non presenta nessuna connessione con la famosa fiaba omonima, in realtà è uno spinn off di Shrek ed è fortemente connesso con le avventure di Jack e il fagiolo magico. Per quanto riguarda la versione italiana, a doppiare il gatto con gli stivali è stato Antonio Banderas. Quest'ultimo ha inoltre doppiato il protagonista del film anche nella versione inglese o spagnola come è accaduto anche per due dei film di Shrek ovvero Shrek 3 e Shrek e vissero felice e contenti. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

IL GATTO CON GLI STIVALI, IL FILM D'ANIMAZIONE IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 8 APRILE 2017: LA TRAMA - Il gatto con gli stivali viene dipinto come un criminale ed un abilissimo combattente che compie piccoli furti per sopravvivere. Una notte riesce a fuggire dalle grinfie del suo padrone e si nasconde all'interno di una locanda dove ascolterà le conversazioni di due banditi che discutono circa la loro recente impresa. I due sono infatti riusciti a rubare i fagioli della leggenda in grado di far crescere una pianta talmente alta da raggiungere la terra in cui risiede l'Oca d'oro le cui uova sono tremendamente preziose. Il gatto con gli stivali tenta così di rubare i fagioli magici ma viene subito smascherato da un misterioso gatto nero. Quest'ultimo altri non è che Kitty. I due gatti in passato erano molto amici ma un brutto episodio ha irrimediabilmente rovinato i loro rapporti. Accantonando i vecchi rancori, Kitty, il gatto con gli stivali ed il gatto Humpty decidono di partire alla ricerca dei fagioli magici. I tre partono così alla volta del deserto. L'obiettivo è intralciare il piano di Jill e Jack, i due banditi incrociati nella locanda, e rubare loro i fagioli. L'impresa si rivelerà più complessa del previsto. A fare la guardia alle uova d'oro non c'è più il vecchio gigante, morto anni prima, ma un temibile mostro il cui sguardo può ridurre in pietra chiunque lo incroci.

© Riproduzione Riservata.