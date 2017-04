IL SEGRETO / Anticipazioni spagnole e italiane: Hernando torna a casa e sente una voce...

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: HERNANDO SCOPRE IL VERO VOLTO DI CAMILA

I telespettatori spagnoli de Il Segreto faranno bene a prepararsi al peggio. Mentre noi italiani avremo la possibilità di assistere per diversi mesi alla felicità di Camila e Hernando (anche se tra inevitabili alti e bassi), la presenza di Lucia in terra iberica segnerà l'inizio di quella che potrebbe essere una lunga separazione. La cubana, infatti, riuscirà a causare un malinteso dopo l'altro per la coppia: da un lato farà credere a Camila di non essere più necessaria all'interno della sua stessa casa, dall'altro indurrà Hernando a dubitare della moglie, soprattutto a causa del suo misterioso passato legato a Nestor. Ne conseguiranno momenti bui preannunciati da alcune anticipazioni che riportano i dubbi di Dos Casas, arrivato a chiedersi: 'Ora scopro il tuo vero volto Camila!'. A quanto pare la moglie risponderà per le rime, segnando l'inizio di una crisi senza ritorno, e chissà per quanto tempo...

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 8 APRILE: IL RITORNO DI HERNANDO

Il Segreto non conosce pausa nella sua programmazione settimanale e tornerà anche oggi su Canale 5 per un episodio della durata di quasi due ore. Ci saranno quindi ampi sviluppi nelle trame a partire dalle indagini di Camila in merito alla foto trovata nella cassaforte di Hernando. Chi sono la donna e il bambino fotografati insieme a Beatriz? Ci sarà una sola persona in grado di aiutare in queste indagini ovvero Elias, che si impegnerà a compiere le ricerche nel paese di origine del padrone di casa. Camila vorrà tuttavia mettere le cose in chiaro con il chimico dicendogli che tra loro non potrà mai esserci una relazione: lei si impegnerà a rendere felice il suo matrimonio con Hernando, soprattutto ora che il marito farò ritorno a casa, dopo il suo breve ricovero in ospedale. E la felicità per questa buona notizia non mancherà! Se tutto andrà per il meglio tra Camila e Hernando, non si potrà dire la stessa cosa per Severo e Candela: alla Miel Amarga ci sarà un clima di grande tensione a causa dell'alleanza di Santacruz con Candela. Sol, esasperata per questo cambiamento del fratello, deciderà di lasciare la tenuta con Lucas.

