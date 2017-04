IVAN ZAZZARONI/ Mostrerà ancora il suo debole per Xenia? (Ballando con le stelle)

Ivan Zazzaroni a Ballando con le stelle

IVAN ZAZZARONI, NELLA GIURIA DELLO SHOW DI RAI 1 (BALLANDO CON LE STELLE, 8 APRILE 2017) - Nella prima parte della puntata di Ballando con le stelle, Ivan Zazzaroni, è stato molto silenzioso, perché era Carolyn Smith a decretare i vincitori della prova tirolese. La prima coppia, a scendere in pista, per l’esibizione individuale, è Xenya, eIvan fa il tifo per lei, dalla prima puntata è chiaro; ma stavolta le chiede di essere un po’ più disinvolta nelle prove che verranno. Nel valzer di Basile, Ivan non può non notare come la complicità della coppia sia visibile agli occhi, che hanno ballato bene, soprattutto grazie Anastasia che riesce ad integrarsi con il suo allievo. Il charleston di Simone è piaciuto a Ivan, che si complimenta anche per la loro coreografia. E’ il turno di Giuliana De Sio, dove Ivan non può fare a meno di dire, che in quell’esibizione bastava farsi trascinare da Maykel; dove Giuliana è stata più brava nella prima parte dell’esibizione. Zazzaroni, da ex concorrente di Ballando con le stelle, afferma che nonostante le mille difficoltà, in quel programma lui si è divertito tantissimo.

Tutto il pubblico, in piedi, per Oney Tapia, e dopo i tanti complimenti Zazzaroni chiede, scherzosamente, a Oney come si immagina Mariotto, e Oney subito dice: pelato, brutto e con la barba. Zazzaroni, ridendo conferma che Mariotto ha proprio quell’aspetto. Il paso doble, invece, non valorizza Castrogiovanni, che invece ha trovato preparatissimo nel ballo tirolese. E’ una rumba fatta bene quella eseguita da Alba, agli occhi di Zazzaroni, che senza peli sulla lingua le dice che ha ballato in un modo incredibile. Quando scende in pista, il ballerino per una notte, Elio de le storie tese, l'aria che si respira in pista è molto spiritosa; perchè Elio ha deciso di ballare un ballo finlandese: Fisch Schapping Song, Zazzaroni è sconcertato da quell'esibizione così colorita; ma dà ragione ad Elio quando dice che la Finlandia è uno di quei Paesi che viene poco citato nel programma.

Nella puntata, i tesoretti da assegnare sono due; perchè prima di Elio in pista è scesa anche Nastassya Kinsky, che insieme a Simone di Pasquale ha ballato un freestyle da brividi. I giudici sono tutti d'accordo nell'assegnare il tesoretto di Nastassya a Oney Tapia, che sorprende ogni settimana il pubblico, in qualsiasi sua esibizione. Caos per il secondo tesoretto; dove i giudici non solo impiegano tempo per assegnarlo; ma addirittura non sono d'accordo; infatti alla fine è Carolyn Smith che decide di dare quei punti a Martin Castrogiovanni. Ogni giudice deve essere bravo e attento a modo suo, ma giudicare con rispetto i vari concorrenti; Ivan, nel corso delle puntate ha dimostrato di essere un bravo giudice; soprattutto perchè prima di diventare un membro della giuria è stato un concorrente, e sa cosa si prova a stare all'altro lato della cattedra.

IVAN ZAZZARONI, COME GIUDICHERA' LE NUOVE PERFORMANCE? (BALLANDO CON LE STELLE, 8 APRILE 2017) - Continuerà ad essere il giudice perfetto e sportivo di sempre? Xenia continuerà a rapire il suo sguardo? Alba riuscirà ancora una volta ad avere la sua fiducia, ballando divinamente? Questo e tant'altro ancora nella puntata di Ballando con le stelle, in onda questa sera, sabato sera su Rai uno a partire dalle 20:35.

