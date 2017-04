Isola dei Famosi 2017 / Eva Grimaldi vs Raz Degan, lo scontro si riaccende

Isola dei Famosi 2017

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED.12 NEWS: EVA GRIMALDI VS RAZ DEGAN, SI RIACCENDE LO SCONTRO! - A un passo dalla finale che il prossimo mercoledì decreterà il vincitore della dodicesima edizione dell’Isola dei Famosi 2017, a Cayo Cochinos lo scontro è più acceso che mai e il ritorno di Eva Grimaldi, sancito dal verdetto del pubblico nell’ultima puntata, ha riaperto le ostilità messe da parte dai naufraghi nell’ultimo periodo. L’attrice, nella giornata di ieri, è stata la protagonista di un acceso battibecco proprio con il leader indiscusso di questa edizione, Raz Degan, che non ha gradito lo spostamento del falò di cui si era occupato per tutta la notte. Eva Grimaldi, che ha passato le ultime settimane sull’isola dei primitivi, non ha vissuto fino in fondo le ultime dinamiche che hanno caratterizzato i rapporti fra naufraghi di questa edizione, di conseguenza non ha preso parte alla fase finale rivolta dei naufraghi contro Giulo Base e Samantha De Grenet, né al riavvicinamento parziale di Raz Degan al resto del gruppo. Il nuovo battibecco le sarà fatale nel corso dell’ultima puntata del reality?

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED.12 NEWS: MALENA IN LACRIME, FINE DELLA LIAISON? - L’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2017 ha sancito la fine del rapporto fra Malena e Simone Susinna, che si sono detti addio dopo una serie di polemiche scatenate da alcune parole dette dal modello. Queste frasi non sono passate inosservate al pubblico di Canale 5 e hanno portato Vladimir Luxuria a scagliarsi più volte contro Susinna, responsabile di aver giocato per settimane con i sentimenti di Malena. In seguito a questo acceso diverbio, il concorrente ha scelto di isolarsi dal resto del gruppo, ma nell’appuntamento di ieri è stata proprio Malena a riaccendere la polemica, avvicinandosi a lui con delle ciotoline di pane e confessandogli di averne mangiato una parte in gran segreto in compagnia di Nancy Coppola, una scusa come tante per chiedere dei chiarimenti: “È come se avessi rinnegato un mese intero”, ha detto infatti Malena fra le lacrime, che si è pentita di aver fatto leggere al modello la lettera ricevuta da parte di sua madre. “Lei è innamorata, è presa come donna”, ha fatto notare Eva Grimaldi, convinta che i due dovrebbero parlarsi, per una volta, con il cuore in mano.

