JANIECK DEVY/ Il cantautore ospite su Canale 5 (Amici 16, serale 8 aprile 2017)

Amici 2017

JANIECK DEVY, OSPITE DEL TALENT: SULLE SUE NOTE BALLERÀ ANDREAS (AMICI 16, SERALE 8 APRILE) - Tra poche ore va in onda una nuova ed emozionante puntata del programma Amici in onda su Canale 5 per la conduzione di Maria De Filippi. Si tratta della terza puntata della fase serale con la presenza in studio di tanti ospiti tra cu il noto cantautore olandese Janieck Devy. Un artista che si è fatto conoscere soprattutto negli ultimi anni sfornando alcune hit che hanno ottenuto un certo successo non solo in Olanda ma anche in tanti altri Paesi Europei tra cui l'Italia, tant’è che gli appassionati si ricordando la sua partecipazione all’ultimo Coca Cola Summer Festival ed alcuni concerti tenuti in varie zone del Bel Paese. Secondo le anticipazioni che si leggono in queste ore sul web, Janieck Devy andrà a duettare con uno dei ballerini più noti ed amati del talent ed ossia Andreas Muller, concorrente della squadra dei Blu.

JANIECK DEVY, OSPITE DEL TALENT: LA CARRIERA (AMICI 16, SERALE 8 APRILE) - Janieck Devy è un cantautore olandese nato nel 1994 a Noordwijk. Ha iniziato la propria attività nell’anno 2004 a soli dieci anni prendendo parte ad un progetto cinematografico chiamato Pick Of the Pettefelt ed evidentemente rivolto esclusivamente ai bambini. Nel 2014 ha pubblicato il suo primo album da solista intitolato Survival Guide. Un lavoro nel quale erano presenti diversi brani di spessore ma che tuttavia non gli hanno permesso di fare breccia nel grande pubblico. Il successo è arrivato l’anno seguente grazie alla pubblicazione del suo secondo album Reality rimasto in classifica per 27 settimane consecutive. L’album è stato letteralmente trascinato dall’omonimo singolo. La consacrazione definita l’ha ottenuto con un secondo pezzo di grande successo ed ossia Feel the love. Secondo le anticipazioni dovrebbe essere proprio questo brano la base musicale con cui Andreas Muller andrà esibirsi in questa terza puntata serale dello show di Canale 5.

