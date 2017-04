KASIA SMUTNIAK/ Ospite dalla Toffanin per promuovere il suo nuovo film (Verissimo, 8 aprile 2017)

Kasia Smutniak a Verissimo

KASIA SMUTNIAK, L'ATTRICE OSPITE DA SILVIA TOFFANIN: IL SUO NUOVO FILM - (VERISSIMO, 8 APRILE) - Questo pomeriggio, sabato 8 aprile la nota attrice Kasia Smutniak sarà ospite del salotto del sabato pomeriggio di Canale 5, Verissimo, accolta dalla conduttrice Silvia Toffanin, perfetta e garbata padrona di casa: l'incontro e l'intervista sono l'occasione di promuovere il nuovo film della modella e attrice polacca, Moglie e Marito, diretto dal regista Simone Godano. Nel film Kasia Smutniak recita il ruolo di Sofia, in procinto di divorzio dal marito Andrea, interpretato da Pierfrancesco Favino: ad un certo punto, per colpa di qualche strano esperimento scientifico, i due si troveranno uno nel corpo dell'altro, scambiandosi corpo e genere, mentre i pensieri e le personalità rimarranno gli stessi. In questo gioco delle parti Sofia e Andrea dovranno ricongiungersi e conoscersi ancora più a fondo in modo da poter sopravvivere a questo scambio prodigioso. Kasia Smutniak, ospite di Silvia Toffanin, racconterà gli estremi del film senza entrare troppo nei particolari e rovinare la sorpresa: gli appassionati di Verissimo sono tutti invitati il 12 aprile al cinema, giorno di uscita di Moglie e Marito. Ultimamente l'attrice è stata ospite anche di altre trasmissioni, in promozione del film assieme al collega attore Pierfrancesco Favino: i due, al loro primo progetto cinematografico assieme, confidano di essersi trovati molto bene a lavorare insieme soprattutto in un argomento come questo che analizza in profondità gli aspetti più nascosti della coppia, senza perdere di vista l'aspetto comico. Kasia confida nelle interviste di essersi divertita molto con Pierfrancesco Favino, soprattutto in una scena erotica che ha suscitato le risate sia dei due interpreti che della troupe, durante le riprese.

KASIA SMUTNIAK, L'ATTRICE OSPITE DA SILVIA TOFFANIN: LA CARRIERA (VERISSIMO, 8 APRILE) - Kasia Smutniak è un'ex modella polacca, ora tra le attrici più brave e professionali italiane: sono svariati i lungometraggi in cui ha recitato, tra cui Allacciate le cinture del regista italo-turco Ozpetek, Perfetti Sconosciuti di Genovese, La passione di Mazzacurati. Ha lavorato, tra i tanti, con Silvio Orlando, Valerio Mastrandrea, Giuseppe Battiston, Edoardo Leo, Marco Giannini e Anna Foglietta. Dopo essere stata la compagna dello scomparso Pietro Taricone, ora è legata al produttore cinematografico Domenico Procacci, simbolo dell'attuale cinema italiano d'autore.

